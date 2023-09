Meilleurs paris sur les accessoires Giants-49ers aujourd’hui : Christian McCaffrey et George Kittle parmi les meilleurs choix de parlay TNF de la semaine 3

Les Giants et les 49ers se rencontreront lors du match d’ouverture à domicile de San Francisco 2023 sur « Thursday Night Football » (20 h 15 HE, Amazon Prime) pour ouvrir la semaine 3 de la NFL. Comme toujours, TNF nous propose plusieurs accessoires de joueurs intéressants à considérer. SuperDraft.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues.

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match potentiel déséquilibré de la semaine 3 entre New York et San Francisco, sans compter la promotion hebdomadaire « Thirsty Thursday » de SuperDraft ci-dessous. :

Meilleurs paris sur les accessoires Giants-49ers : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 3 TNF

1. Christian McCaffrey, RB, 49ers — PLUS de 80,5 verges au sol

McCaffrey mène la NFL avec 268 verges au sol en deux matchs, mais il n’a que 36 verges sur réception. Il a également réalisé 42 courses, un sommet dans la ligue, avec une moyenne de 6,4 verges par tentative. Les Giants n’ont pas pu arrêter James Conner sur la route en Arizona la semaine dernière, lui permettant ainsi d’atteindre le cap du siècle. Ne soyez pas surpris si CMC atteint ce chiffre lors d’une longue série de scores. Sauf blessure en milieu de match, cha-ching.

2. George Kittle, TE, 49ers — PLUS de 43,5 verges sur réception

La défense des Giants n’a pas été excellente contre l’ailier serré la saison dernière, et elle a permis à la combinaison des Cardinals de Zach Ertz et Trey McBride de réaliser huit attrapés pour 88 verges sur 11 cibles la dernière fois. Jusqu’à présent, Kittle n’a réussi que six attrapés pour 49 verges en deux matchs, soit un total de neuf cibles, mais avec Brandon Aiyuk (épaule) malade et les Giants ayant une meilleure couverture à l’extérieur, Kittle peut écraser pour éclater aux heures de grande écoute. .

3. Parris Campbell, WR, Giants – PLUS de 28,5 verges sur réception

Les Giants diffusent le ballon comme prévu à plusieurs receveurs larges alors que Daniel Jones ne cherche pas à ailier rapproché Darren Waller. Waller peut être efficace, mais là encore, il y a Fred Warner là pour limiter ses dégâts. Les 49ers sont les plus faibles en termes de couverture par rapport à la machine à sous et ont permis à Puka Nacua et Tutu Atwell de bien produire la semaine dernière. Campbell a attrapé quatre cibles sur six pour 21 verges la semaine dernière lorsque les Giants ont fait face à un énorme scénario de jeu négatif. Il peut faire monter cela jusqu’à au moins 30 mètres pour nous rendre heureux.

4. Deebo Samuel, WR, 49ers — PLUS de 4,5 réceptions

Deebo n’est pas encore parti, mais il a réalisé six réceptions au cours de la semaine 1 et cinq autres au cours de la semaine 2, même si son total n’a totalisé que 118 yards jusqu’à présent. Avec Aiyuk malade et voyant des clichés peut-être limités, Samuel est un bon pari pour être occupé pendant que les 49ers le déplacent contre la couverture des Giants.