Alors que la semaine 9 de la saison de football universitaire se profile, tous les regards se tournent vers la confrontation épique entre la Floride et la Géorgie, deux rivaux acharnés qui se battent pour la suprématie de la SEC Est. Prévu pour débuter à 15 h 30 HE samedi, les Bulldogs et les Gators promettent de faire un spectacle, et pour ceux d’entre nous qui ont un penchant pour le côté paris du jeu, ce match offre une mine d’or d’opportunités d’accessoires pour les joueurs. .

SuperDraft et CFBDynastie se sont associés pour fournir une plongée approfondie dans certains des accessoires de joueur les plus alléchants disponibles. Que vous soyez un parieur chevronné cherchant à maximiser vos rendements ou un fan occasionnel cherchant à ajouter une couche supplémentaire d’excitation à votre journée de match, nous avons ce qu’il vous faut. Allons creuser !

Les utilisateurs de SuperDraft peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay d'accessoires de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d'accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l'indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase.

Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les trois choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays multi-étapes séparés pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de remporter gros si les trois choix se réalisent.

À CFBDynastie, nous nous engageons à vous fournir les dernières informations et analyses pour améliorer votre expérience de football universitaire.

Meilleurs paris sur les accessoires Floride-Géorgie : choix d’accessoires SuperDraft DFS pour la semaine 9

*6x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les trois bons choix

1. Carson Beck, QB, Géorgie – MOINS de 267,5 verges par la passe

La stratégie offensive équilibrée de la Géorgie, qui s’appuie souvent sur un jeu au sol puissant pour contrôler le tempo, est en partie la raison pour laquelle nous pensons que Beck passera SOUS son numéro cette semaine. La défense des Bulldogs est également connue pour créer une position favorable sur le terrain, ce qui pourrait entraîner des entraînements plus courts et moins d’opportunités de passes pour Beck. De plus, l’équipe d’entraîneurs de Géorgie pourrait opter pour un plan de jeu conservateur pour assurer la victoire, en mettant l’accent sur le contrôle du ballon et la gestion du temps. Le plus gros obstacle pour Beck est de ne pas avoir le futur choix de première ronde Brock Bowers (cheville) comme personne de référence. Bien que Beck ait fait ses preuves en tant que passeur compétent, ces facteurs pourraient limiter sa distance de passe, faisant du UNDER un pari attrayant.

2. Daijun, RB, Géorgie – PLUS de 87,5 verges au sol

Edwards est une force dynamique dans le champ arrière des Bulldogs, connu pour sa force et sa capacité à exploiter les lacunes de la défense. Ce qui ajoute à son avantage, c’est la performance incohérente de la Floride contre la course cette saison, avec un seul match notable de solide défense contre la course. Cette incohérence suggère que les Gators auront du mal à contenir une puissante attaque au sol, surtout face à un arrière aussi talentueux qu’Edwards. Avec la solide ligne offensive de la Géorgie ouvrant la voie et la capacité éprouvée d’Edwards à briser les plaqués et à trouver des voies ouvertes, il est tout à fait possible qu’il réalise une performance exceptionnelle et réussisse ce OVER comme il l’a fait lors de deux autres matchs cette année, y compris il y a deux semaines contre Vandy (146 mètres).

3. Travis Etienne, RB, Floride – PLUS de 33,5 verges au sol

Même contre la formidable défense géorgienne du top 10, la vitesse et l’agilité d’Etienne font de lui une menace dans l’espace ouvert, et il s’est avéré capable de percer des défenses difficiles dans le passé. De plus, les plans offensifs de la Floride peuvent intégrer des jeux créatifs pour placer Etienne dans des positions favorables, lui permettant de générer suffisamment de verges pour réussir ce OVER. Il a dépassé ce chiffre lors de quatre matchs sur six, dont une explosion de 172 verges contre le Tennessee. Nous tenterons notre chance avec un joueur explosif qui peut réussir ce OVER avec un ou deux bons runs.