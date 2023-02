Meilleurs paris sur les accessoires du Super Bowl 2023

La plupart des gens savent comment faire des paris de base sur le football – l’écart de points, la moneyline (directement) et Over/Under. Mais les paris sur les accessoires ont fait fureur en ce qui concerne le Super Bowl.

Les paris de proposition impliquent des paris sur l’occurrence d’événements au cours d’un match. La plupart des livres proposent des centaines de paris sur les accessoires pour le Big Game sur lesquels vous pouvez parier, les plus populaires étant généralement la longueur de l’hymne national, le tirage au sort (face ou face) et la couleur Gatorade de l’équipe gagnante.

Et, pour le Super Bowl LVII de dimanche, de nombreux paris sur les accessoires sont disponibles sur FOX Bet.

Alors, êtes-vous prêt à jeter quelques dollars sur des accessoires du Super Bowl ? Les analystes de paris de FOX Sports – Jason McIntyre, Geoff Schwartz et Sam Panayotovich (alias Sammy P) – sont ici pour donner leurs meilleurs accessoires pour la confrontation de dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie en Arizona (sur FOX et l’application FOX Sports), avec des cotes fournies par Pari FOX.

Chiefs de Kansas City contre Eagles de Philadelphie (18 h 30 HE dimanche en Arizona, Application FOX et FOX Sports)

Écart de points : Aigles -1.5 (Les Eagles sont favorisés pour gagner par plus de 1,5 point, sinon les Chiefs couvrent)

Ligne d’argent : Eagles -133 favoris à gagner (pariez 10 $ pour gagner 17,52 $ au total) ; Chiefs +110 outsiders à gagner (pariez 10 $ pour gagner 21 $ au total)

Score total supérieur/inférieur : 50,5 points marqués par les deux équipes combinées

Chefs de Kansas City KC +1,5

+100

o50.5

Aigles de Philadelphie ISP -1.5

-139

u50.5



Patrick Mahomes présenté comme le meilleur quart-arrière de la NFL Shannon Sharpe explique à Skip Bayless pourquoi Patrick Mahomes est le meilleur QB de la NFL entrant dans le Super Bowl LVII.

Choisissez via FOX Sports NFL Analyst Geoff Schwartz :

Il s’agit d’un pari basé sur une intuition concernant le plan de match des Chiefs. J’ai joué pour les Chiefs lors de la première saison d’Andy Reid à Kansas City (2013). Mon frère (Mitchell) a joué pour les Chiefs pendant cinq ans, y compris leur victoire au Super Bowl. Je connais bien cette équipe.

Lorsque les Chiefs font face à une ruée vers les passes comme les Eagles, ils se tournent vers le jeu sur écran. Philly le sait aussi. Les Eagles seront associés aux porteurs de ballon des Chiefs et à Travis Kelce comme options d’écran.

Le joueur sur lequel ils ne se concentreront pas est Noah Gray, l’ailier rapproché des Chiefs. Gray est capable de faire un gros gain tandis que la ruée vers la passe des Eagles se concentre sur Patrick Mahomes et le reste de la défense des Eagles se concentre sur Kelce, Marquez Valdes-Scantling et JuJu Smith-Schuster.

De plus, Gray pourrait être une option pour les Chiefs dans leurs 13 packages de personnel lorsqu’ils ont trois bouts serrés sur le terrain. Une fois de plus, les Eagles saisiront Kelce, laissant Gray ouvert. J’adore ce pari sur les accessoires.

PRENDRE: Noah Gray sur 12,5 verges sur réception à FOX Bet

Choisissez via l’analyste des paris sportifs FOX Sam Panayotovitch :

Le total de jeu croissant rend ce pari encore plus fort.

Presque tous les paris sportifs américains traitent le Over / Under à 51, ce qui, en corrélation, a également augmenté le total du premier semestre. J’ai vu des magasins traiter 23,5 premiers semestres O / U au début de la semaine dernière, et il a été peint 24 sur toute la ligne lundi après-midi.

Maintenant, nous obtenons ce précieux crochet.

Les scores courants en première mi-temps comme 14-10 et 17-7 sont désormais des victoires au lieu de poussées et l’importance d’un demi-point supplémentaire sur un numéro clé ne doit jamais être sous-estimée sur le marché des paris.

J’adore parier sur des jeux de cette ampleur pour commencer bas et lentement. Les infractions ont tendance à être un peu rouillées au début et les nerfs peuvent certainement occuper le devant de la scène dans les premiers entraînements d’un match de championnat. Et tandis que l’Amérique aime ses feux d’artifice offensifs, j’ai trouvé que les unders en première mi-temps étaient plus rentables.

Seuls quatre des 11 derniers Super Bowls avaient plus de 24 points en première mi-temps.

PRENDRE: Moins de 24,5 points marqués par les deux équipes combinées sur FOX Bet

