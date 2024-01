Meilleurs paris sur les accessoires des joueurs des séries éliminatoires de la NFL : Detroit Lions contre Tampa Bay Buccaneers

Les Lions de Détroit accueilleront le Boucaniers de Tampa Bay lors de la ronde divisionnaire des séries éliminatoires 2023-24, dans ce qui devrait être un match passionnant à Ford Field. Pour ajouter à l’excitation, les gens de Paris sportifs DraftKings nous ont fourni des paris intéressants sur les joueurs à prendre en compte pour le jeu.







Amon-Ra St. Brown, PLUS de 91,5 verges sur réception (-130)

Il va être très difficile pour moi de rester à l’écart de tout ce qui concerne Amon-Ra St. Brown, et bien qu’il s’agisse de la ligne de pari totale la plus élevée de la saison pour le All-Pro, j’aime toujours le over.

Au cours des cinq dernières semaines, la production de St. Brown’s a été exceptionnelle :

Wild Card vs Rams : 7 attrapés sur 9 cibles pour 110 yards

Semaine 18 vs Vikings : 7 attrapés sur 10 cibles pour 144 yards et un touchdown

Semaine 17 à Dallas : 6 attrapés sur 8 cibles pour 90 yards et un touchdown

Semaine 16 chez Vikings : 12 attrapés sur 14 cibles pour 106 yards et un touchdown

Semaine 15 contre Broncos : 7 attrapés sur 9 cibles pour 112 yards et un touchdown

Et la dernière fois que les Lions ont affronté les Buccaneers…

Semaine 6 à Bucs : 12 attrapés sur 15 cibles pour 144 et un touchdown

Les joueurs de grande envergure participent aux matchs de grande envergure et St. Brown a démontré à maintes reprises qu’il était un joueur de grande envergure.

Au cas où vous seriez curieux : les « PLUS de 7,5 réceptions » de St. Brown sont actuellement à -130, tandis que son « touché à tout moment » est à -105.

Jameson Williams, PLUS de 35,5 verges sur réception (-115)

Les Lions ont utilisé la vitesse de Jameson Williams pour étendre la zone des Rams dans la Wild Card – ce qui n’a abouti qu’à deux réceptions pour 19 yards – et même si cela sera sûrement dans les plans contre les Bucs, ils ont montré qu’ils étaient prêts à prendre des coups de feu dans sa direction.

Au cours de la semaine 6—le deuxième match de Williams de retour de suspension—Jared Goff a rejoint Williams lors d’un touché de 45 verges.

Mais il ne s’agit pas seulement de tirs profonds, puisque Williams a été davantage intégré dans le plan de match hebdomadaire pour Detroit. Au cours des trois matchs de Williams avant les séries éliminatoires, il a réussi deux réceptions pour 69 verges contre les Cowboys, cinq réceptions pour 43 verges contre les Vikings et quatre réceptions pour 47 verges contre les Broncos.

Ne soyez pas surpris s’ils testent à nouveau le secondaire des Bucs cette semaine.

Sam LaPorta, PLUS de 42,5 verges sur réception (-115)

Au cours de la semaine 6, les Bucs ont limité LaPorta à seulement quatre réceptions pour 36 verges, mais il a été ciblé 11 fois dans ce match, son deuxième total de cibles le plus élevé de la saison. Alors que les Bucs ont pris le dessus sur la recrue All-Pro dans ce match, ils ont perdu des verges dans des bouts serrés toute la saison.

Comme je l’ai noté dans mon article « Les clés de la victoire » cette semaine :

« Au cours de la saison, les Bucs ont accordé 102 réceptions, 1 077 verges sur réception (avec une moyenne de 63,4 verges) et sept touchés aux extrémités serrées, tous les cinq derniers résultats de la ligue. Si les Lions parviennent à obtenir LaPorta dans des confrontations avantageuses – c’est-à-dire loin de (LaVonte) David – comme ils l’ont fait contre les Rams, il pourrait passer une grosse journée.

J’ai aimé la ligne de pari de LaPorta lorsqu’elle a ouvert à 35,5 verges sur réception, et même si le nombre a augmenté, je pense toujours que ce nombre actuel est dans sa fourchette.

