Meilleurs paris sur les accessoires de la NBA pour Nuggets contre Heat (quels joueurs joueront le rôle de Denver?)

Les Nuggets et Heat disputent un match crucial 4 vendredi soir alors que Denver cherche à rentrer chez lui avec une avance de 3-1 dans la série.

Alors que nous avons décomposé notre pari préféré sur le match 4 de la finale de la NBA 2023, cet article va se concentrer sur trois paris sur les accessoires que nous envisageons. Les Nuggets ont reçu des contributions épiques de leurs stars Nikola Jokic et Jamal Murray, mais je compte sur des acteurs comme Aaron Gordon et Kentavious Caldwell-Pope pour y contribuer. J’ai également un œil sur un accessoire de joueur Max Strus sous-évalué avant le match 4.

Ne perdons pas de temps et passons aux paris sur les accessoires :

Meilleurs paris sur les accessoires NBA pour Nuggets vs Heat Game 4

Aaron Gordon PLUS DE 18,5 points et rebonds (-117)

Kentavious Caldwell-Pope PLUS DE 1,5 Trois (+110)

Max Strus PLUS DE 2,5 passes décisives (+110)

Aaron Gordon PLUS DE 18,5 points et rebonds

Gordon a franchi cette marque dans deux des trois matchs et dans le seul match qu’il n’a pas fait, il a atteint 21 PRA. C’est juste dans le stade pour l’attaquant des Nuggets et j’aime son utilisation pour aller de l’avant dans cette série alors que Denver cherche à frapper le ballon à l’intérieur.

Gordon a pris au moins sept tirs au cours des trois matchs, et étant donné que la plupart des tirs arrivent directement sur le bord, il tire à 63% depuis le terrain. De plus, il est inestimable sur le terrain, jouant 36 minutes par match en finale et à mesure que les rotations diminuent, je m’attends à ce qu’il continue de nettoyer la vitre à un niveau élevé. Il a généré 12 chances de rebond par match cette série, par NBA.com, et avec le Heat concentré sur la tentative de ralentir Murray et Jokic, j’imagine Gordon remplir à nouveau la feuille de statistiques.

Kentavious Cladwell-Pope OVER 1.5 Three’s

Pope n’a obtenu que trois tirs au-delà de l’arc dans chaque match de cette série et n’en a réussi plus d’un dans aucun d’entre eux, mais je pense que c’est un endroit idéal pour saisir l’aile à + d’argent.

Pour commencer, il tire à 39% au-delà de l’arc cette séries éliminatoires tout en frappant un peu moins de deux par match. Il est plus que capable d’en obtenir deux, mais je pense que ce script de jeu se prêtera à un volume plus élevé.

Les Nuggets ont dominé dans la peinture jusqu’à présent cette série et le Heat doit trouver un compteur. Denver n’a pris que 18 trois dans la victoire du match 3 et Miami va maintenant se concentrer sur le fait de forcer le ballon hors des mains de Murray et Jokic tout en envoyant plus de défenseurs vers eux. Bien que ce soit plus facile à dire qu’à faire, ce sera l’ajustement d’Erik Spoelstra, ouvrant ainsi plus de coups pour les goûts de KCP.

À + d’argent, je miserai sur plus de volume et une certaine régression naturelle vers l’efficacité.

Max Strus PLUS DE 2,5 passes décisives (+110)

Strus a dépassé cette marque dans les trois jeux de cette série, totalisant 14 centimes. Alors que les Nuggets mettent les pinces sur les tireurs de Miami, cela oblige Strus à dribbler les clôtures et à faire la passe supplémentaire à un tireur.

Il s’agit simplement d’un jeu de nombres sur quelqu’un qui commence et joue dans toutes les séries de 20 à 20 ans. C’est une note basse, et le plan de jeu défensif des Nuggets se prête également à ce dépassement.

