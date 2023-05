Meilleurs paris sur les accessoires de la NBA aujourd’hui pour Nuggets vs Suns Game 6 (Valeur sur l’accessoire clé de Kevin Durant)

Les Denver Nuggets ont poussé les Phoenix Suns au bord du gouffre dans une série qui n’a pas été de courte durée.

Dans cet esprit, j’ai deux étoiles que j’aime sur le marché des accessoires dans le jeu 6, ainsi qu’un joueur de rôle des Nuggets qui est sous-évalué dans le département de notation.

Voici comment parier sur ces joueurs dans le jeu 6 :

Nuggets vs Suns meilleurs paris sur les accessoires de la NBA

Bruce Brown PLUS DE 10,5 Points

Kevin Durant PLUS DE 14,5 passes décisives et rebonds

Nikola Jokic PLUS DE 52,5 points, rebonds et passes décisives

Bruce Brown PLUS DE 10,5 Points

Bruce Brown a disputé 10 matchs éliminatoires cette saison, marquant 11 points ou plus dans sept d’entre eux.

Bien sûr, il n’avait que cinq points à Phoenix lors du match 4, mais il a rebondi avec 25 points lors du match à Denver.

Pour les séries éliminatoires, Brown marque en moyenne 12,1 points par match tout en tirant à 54,3% depuis le terrain. Il a atterri sur exactement 11 points à deux reprises, et personnellement, je fixerais sa ligne à 11,5. Prenons la valeur ici et passons en revue.

Kevin Durant PLUS DE 14,5 passes décisives et rebonds

Chris Paul peut revenir pour le match 6, mais s’il ne le fait pas, c’est une valeur insensée sur Durant.

Dans cette série, Durant a enregistré 18, 17 et 17 passes et rebonds en trois matchs sans Paul et 15, et 11 lorsque CP3 joue. Donc, il peut toujours dépasser ce nombre même si Paul joue.

Le CP3 sera également probablement limité au cas où il reviendrait, alors ne soyez pas choqué si Durant continue de jouer en tant que facilitateur principal pour les Suns. Dans la série, Durant a au moins huit planches dans chaque match et plus de 6 passes décisives en trois matchs consécutifs.

Je m’attends à ce qu’il remplisse la feuille de statistiques dans un scénario de victoire ou de retour à la maison.

Nikola Jokic PLUS DE 52,5 points, rebonds et passes décisives

Ce nombre est fou, non ?

Peut être pas.

Nikola Jokic a été dominant pour les Nuggets tout au long de la série, et ses chiffres PRA sont hors de ce monde.

Jeu 1 : 48

Jeu 2 : 60

Jeu 3 : 64

Jeu 4 : 68

Jeu 5 : 54

Non seulement les deux meilleurs matchs de Jokic sont venus à Phoenix, mais il a récolté 40 passes décisives au cours de ses trois derniers matchs après avoir compté seulement 10 au total dans les jeux 1 et 2.

Deandre Ayton ne peut pas garder Jokic (plus de 29 points en quatre de suite), et je ne serais pas choqué s’il inscrivait son troisième triple-double de la série. Allez au-delà de ce numéro.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.