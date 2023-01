Meilleurs paris sur les accessoires de la NBA aujourd’hui pour les Bulls contre les Celtics (sur quel rôle parier sur les joueurs ?)

Les Bulls et les Celtics se rencontrent lundi soir dans une bataille d’ennemis de la Conférence de l’Est.

Les Celtics marquent huit points à domicile, assurez-vous de consulter notre aperçu du match sur Pippen n’est pas facilemais cet article va se concentrer sur les paris sur les accessoires pour ce jeu, y compris comment parier sur le rôle que Nikola Vucevic et Derrick White devraient jouer dans celui-ci.

Pendant ce temps, devrions-nous nous attendre à ce que Zach Lavine maintienne sa série de buteurs au cours des deux derniers matchs? La paire des Celtics composée de Jayson Tatum et Jaylen Brown pourrait avoir d’autres plans.

Voici trois paris sur les accessoires que je regarde lundi :

Bulls vs Celtics meilleurs paris sur les accessoires

Nikola Vucevic PLUS DE 11,5 rebonds (-102)

Derrick White SUR Trois (+102)

Zach Lavine MOINS DE 23,5 Points (-125)

Nikola Vucevic PLUS DE 11,5 rebonds (-102)

Vucevic a dépassé cette marque lors de ses trois derniers matchs et affiche une moyenne d’un peu moins de 11 cette saison. Pour avoir été une défense solide cette saison, les Celtics sont un groupe de rebond moyen, 17e en pourcentage de rebond, ce qui peut créer de nombreuses opportunités pour le grand homme des Bulls.

De plus, en trois matchs contre les Celtics cette saison, Vucevic enregistre en moyenne 16 rebonds sur plus de 18 chances de rebond, selon NBA.com.

Derrick White PLUS DE 1,5 Trois (+102)

Je pense que nous obtenons une bonne remise sur l’accessoire à trois points de White lundi pour un joueur tirant 37% au-delà de l’arc cette saison et en prenant plus de quatre par match. Il affrontera une équipe des Bulls qui autorise le cinquième plus grand nombre de tentatives à trois points par match et devrait ouvrir de nombreux regards aux joueurs de rôle alors qu’ils se vendent pour arrêter Tatum et Brown.

Zach Lavine MOINS DE 23,5 Points (-120)

Lavine vient de sortir de deux explosions consécutives de buts au cours desquelles il a inscrit respectivement 36 et 41 points, cependant, je vais toujours passer sous son accessoire de score ce soir, ce qui correspond exactement à sa moyenne de la saison de 23 points par match. .

C’est un match difficile pour l’aile des Bulls contre Tatum et Brown, deux défenseurs d’élite sur le ballon, et cela s’est vu lors des trois matchs précédents. Lavine a marqué 19, 16 et 22 contre les Celtics cette saison. Alors que la défense de Boston a glissé au cours des dernières semaines, juste autour de la moyenne de la ligue au cours des 14 derniers jours par Nettoyer la vitre, J’aime leur défense latérale pour continuer leur succès contre lui.

Suivez tous les paris de Reed sur Bettestamp ICI!

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.