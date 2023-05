Meilleurs paris sur les accessoires de la NBA aujourd’hui pour Heat vs Celtics Game 1 (Derrick White sous-évalué)

Le premier match de la finale de la Conférence de l’Est est à nos portes, et il existe de nombreuses façons de l’attaquer sur le marché des accessoires.

C’est la troisième fois que ces équipes s’affrontent en finale de conférence en quatre saisons, nous savons donc comment cette série se déroule généralement. Dans cet esprit, voici mes trois accessoires préférés pour le jeu 1 :

Heat vs Celtics meilleurs paris sur les accessoires de la NBA

Derrick White PLUS DE 7,5 points

Caleb Martin PLUS DE 4,5 rebonds

Bam Adebayo PLUS DE 27,5 points et rebonds

Derrick White PLUS DE 7,5 points

Derrick White est sous-évalué ici après avoir quitté le banc pendant deux matchs. White a marqué neuf et trois points lors de ces matchs, mais dans l’ensemble, il marque en moyenne 12,8 points par match en séries éliminatoires.

Alors que White n’était pas autant nécessaire contre Philly, le Heat aime jouer petit, ce qui serait propice aux alignements uniques des Celtics avec White, Marcus Smart et Malcolm Brogdon tournant aux postes de garde.

C’est mon accessoire préféré pour ce jeu.

Caleb Martin PLUS DE 4,5 rebonds

Caleb Martin pourrait voir une course prolongée dans cette série, car le Heat a besoin d’ailes pour garder Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Martin a joué plus que Kevin Love contre les New York Knicks, et je m’attendrais à ce que l’écart de minutes soit encore plus important dans cette série.

En 11 matchs éliminatoires, Martin enregistre une moyenne de 5,3 rebonds par match, éliminant cet accessoire lors de sept de ces 11 apparitions.

C’est strictement un jeu de volume pour moi avec Martin en moyenne 27,5 minutes par match en séries éliminatoires.

Bam Adebayo PLUS DE 27,5 points et rebonds

Au cours de la saison régulière, Bam Adebayo a dominé les Celtics en quatre matchs.

Voici à quoi ressemblaient ses nombres de points et de rebonds pendant la saison régulière :

Match 1 : 19 points, huit rebonds

Match 2 : 23 points, 6 rebonds

Match 3 : 28 points, sept rebonds

Jeu 4 : 30 points, 15 rebonds

Adebayo a dégagé ce total dans trois de ces quatre matchs, et il a dominé la série des Knicks, marquant au moins 15 points et saisissant au moins huit planches à chaque match.

J’adore cet étage pour Bam, alors je vais le prendre pour affronter les deux grosses rotations des Celtics de Robert Williams III et Al Horford.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.