Meilleurs paris sur les accessoires de la NBA aujourd’hui pour Celtics contre Heat Game 3 (Caleb Martin devient incontournable)

Les finales de la Conférence de l’Est ont été tout simplement choquantes en deux matchs, le Miami Heat ayant volé les deux matchs à Boston pour rentrer chez lui avec une avance de 2-0.

Maintenant, le dos de Boston est contre le mur lors du match 3 dimanche.

Je regarde une paire de paris sur les accessoires dans ce jeu, dont un pour la star des Celtics Jaylen Brown. Voici comment parier sur le match 3 :

Celtics vs Heat meilleurs paris sur les accessoires de la NBA

Caleb Martin OVER 1.5 3 points réalisés

Jaylen Brown MOINS DE 23,5 Points

Caleb Martin OVER 1.5 3 points réalisés

Caleb Martin a été formidable dans cette série, marquant 15 et 25 points lors des deux premiers matchs hors du banc.

Bien que cela ne me dérange pas de jouer sur les points de Martin (11,5), je pense qu’il y a plus de valeur dans son accessoire à 3 points, car il l’a effacé dans des matchs où il n’a pas marqué 12 points ou plus.

Martin a réalisé plusieurs tirs à 3 points lors de quatre de ses cinq derniers et cinq de ses sept derniers matchs éliminatoires, tirant 14 tirs au-delà de l’arc en deux matchs contre Boston.

Si les Celtics continuent de quitter Martin, il va les faire payer, et je ne vois pas la stratégie du club de Joe Mazzulla changer beaucoup avec les autres tireurs sur le terrain.

Jaylen Brown MOINS DE 23,5 Points

Je perds Jaylen Brown ici, car il a vraiment pris du recul en termes d’efficacité et de score depuis le début du deuxième tour.

Après avoir dominé une mauvaise équipe défensive à Atlanta, Brown ne marque en moyenne que 22,0 points par match lors de ses neuf derniers matchs éliminatoires contre Philly et Miami.

La star des Celtics tire 49,7% du terrain et 36,0% du 3 sur cette séquence, mais contre Miami, il ne tire que 38,6% du terrain et 15,4% du 3.

Il devrait faire quelques tirs supplémentaires, mais le Heat a clairement perturbé son rythme offensif.

Brown a 24 points ou plus en seulement trois matchs depuis le premier tour, et il n’a marqué plus de 25 points dans aucun de ces matchs.

Le UNDER est le jeu du match 3.

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.