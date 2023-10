Les World Series 2023 débutent vendredi soir aux Texans, alors que les Rangers accueillent les Diamondbacks lors du premier match de la Classique d’automne. Bien que le match des World Series de cette année soit un match auquel peu de gens s’attendaient pendant l’intersaison – et même au début des séries éliminatoires – les deux clubs en valent la peine.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le premier match des World Series. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueur SuperDraft pour le premier match des Rangers-Diamondbacks

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Adolis Garcia, RF, Rangers – PLUS de 6,5 points de frappe fantastiques

Garcia entre dans la Classique d’automne en tant que meilleur frappeur des Rangers, avec une fiche de 10 sur 28 avec cinq circuits et 15 points produits en route pour remporter les honneurs de MVP de l’ALCS, il est donc tout à fait approprié de parier sur lui pour maintenir sa séquence torride.

Il n’a pas encore enregistré de coup sûr contre l’as de Diamondback, Zac Gallen (0 pour 5, deux K), mais la taille de l’échantillon est trop petite pour que nous puissions croire que cela affectera leurs face-à-face lors du premier match. Cela n’a pas été efficace ces séries éliminatoires, arborant une MPM terne de 5,24, accordant 13 points sur 24 coups sûrs en 22,1 manches de travail. Soutenez Garcia pour que les choses continuent dans le premier match.

Pour ceux qui sont curieux de connaître les règles exactes de notation des points fantastiques pour les frappeurs, voici un aperçu de la répartition des scores MLB de SuperDraft :

Statistiques de frappe Points par Simple 2 Double 4 Triples 6 Coups de circuit 8 Points produits 2 Fonctionne 2 Marches des frappeurs 2 Bases volées 3 Frappé par le pitch 2

2. Ketel Marte, 2B, Diamondbacks – PLUS de 0,5 simple

Bien que Marte n’ait pas eu la montée de puissance comme Garcia, il a établi un record de la MLB pour la plus longue séquence de coups sûrs pour commencer une carrière en séries éliminatoires (16 matchs). Malgré le prix plafond des actions de Marte au milieu d’une séquence de 16 matchs consécutifs avec coup sûr, nous montons à bord du train à la mode et soutenons le frappeur n°2 de l’Arizona pour prolonger sa séquence à 17 matchs avec au moins un simple.

Bien que les trois premiers au bâton de Marte lors du septième match du NLCS aient été des retraits au bâton alors qu’il luttait pour récupérer le baseball du gaucher Ranger Suarez, le joueur de champ intérieur central qui frappe le commutateur devrait mieux s’en sortir du côté gauche du marbre contre Nathan Eovaldi du Texas.

3. Jonah Heim, C, Rangers – MOINS de 0,5 simple

Comme Garcia, Heim n’a pas encore enregistré de coup sûr contre Gallen, avec une fiche de 0 sur 8 avec six retraits au bâton. Même si nous aimons que Garcia ait plus de chance face à Gallen, qui n’est pas en grande forme, nous pensons que Gallen continue de dominer Heim. Cette saison, Gallen affiche un taux K respectable de 25,8 % contre les gauchers, et nous pensons que Gallen pourrait accumuler quelques K supplémentaires vendredi soir.

4. Lourdes Gurriel Jr., LF, Diamondbacks – PLUS de 5 points de frappe fantastiques

Considérant que Gurriel possède une ligne de barre oblique en carrière de .389/.450/.722 en 18 présences au bâton contre le partant des Rangers Nathan Eovaldi, nous tenterons notre chance sur l’ancien Blue Jay poursuivant son succès contre un autre ancien rival de l’AL East. Gurriel s’est régalé des trucs de rupture d’Eovaldi, avec ses deux circuits en carrière contre Eovaldi via des balles cassantes.

Cela pourrait dissuader Eovaldi d’utiliser son curseur et sa balle courbe contre lui. Cependant, avec des frappeurs reniflant seulement 18,3 pour cent de ses chauffages (son deuxième taux d’odeur le plus bas parmi son arsenal de cinq lancers), Gurriel pourrait être tout aussi efficace contre sa balle rapide.