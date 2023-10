Le premier match des World Series 2023 s’est déroulé de manière dramatique vendredi soir sous les lumières. À quoi pouvons-nous nous attendre pour une performance de rappel ? Les Diamondbacks semblaient destinés à remporter le premier match dans ce qui était devenu cet incroyable match. parallèlement à leur saison gagnante des World Series en 2001. C’était jusqu’à ce que Corey Seager lance une partie de baseball dans la soirée texane, réveillant une foule bruyante et récompensant les fans payants présents avec du baseball gratuit.

Les Rangers détiennent désormais une avance de 1-0 dans la série, ce qui semble probablement être un avantage de 2-0 après la victoire émouvante qu’ils ont également remportée vendredi. L’Arizona pourra-t-il se regrouper à temps et redresser le navire avant de renvoyer la série dans le désert ?

Si vous cherchez un moyen d’ajouter un peu plus de drame à votre samedi soir, rendez-vous sur SuperDraftoù nous décomposons nos accessoires de joueurs préférés pour le jeu 2 tout en, espérons-le, en récupérant également de l’argent sur leur compte bancaire.

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase. Si vous deviez payer un droit d’entrée de 20 $ et que nos quatre accessoires ci-dessous étaient touchés, vous obtiendriez un paiement de 200 $.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés pour le deuxième match des World Series. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueur SuperDraft pour le match 2 des Rangers-Diamondbacks

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Adolis Garcia, RF, Rangers – PLUS de 1,5 buts

Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas. Garcia ratisse plus que les feuilles en octobre, ne voulant pas abandonner la chaleur torride de l’été. Bien sûr, les températures ont peut-être refroidi dehors, mais Garcia aurait dû venir avec un avertissement « Attention : extrêmement chaud » avant de s’installer dans l’assiette. Après avoir dominé l’ALCS et remporté le titre de MVP de la ronde, il a réalisé une performance de rappel lors du premier match de la Classique d’automne – avec une fiche de 3 en 4 avec un home run. Avec un coup sûr dans 12 matchs sur 13 ces séries éliminatoires, Garcia réduit .357/.400/.804. Les Diamondbacks devraient s’épargner des ennuis et le faire avancer, mais comme nous l’avons vu dans le NLCS, il faudra un certain temps à l’Arizona pour commencer à contourner les frappeurs dangereux de l’autre équipe. Garcia devrait poursuivre sa domination avec une autre solide performance samedi soir.

PLUS D’ACCESSOIRES SUPERDRAFT DFS ET FANTAISIE : Comment jouer à SuperDraft

2. Jordan Montgomery, SP, Rangers – PLUS de 3,5 retraits au bâton

Montgomery n’est pas connu pour être un lanceur au bâton, mais cela ne signifie pas grand-chose pour nous dans le deuxième match des World Series. Il a totalisé 166 retraits au bâton, un sommet en carrière en 2023, et en a lancé 17 en 25 manches pour le Texas en séries éliminatoires. Bien que ces chiffres n’apparaissent pas à l’écran, nous recherchons du volume de la part de Montgomery dans le match 2. C’est un lanceur qui ne sera pas accroché rapidement et notre jeu ici est un fondu de l’offensive de l’Arizona. Lors de leurs deux derniers matchs contre un partant gaucher en séries éliminatoires, le Ranger Suarez des Phillies, les Diamondbacks ont retiré 13 prises en 10 manches. Au total, ils ont frappé 27 fois contre des gauchers en 12 matchs. Bien qu’il ait marqué quatre K ou plus lors de deux de ses quatre départs en séries éliminatoires, nous sommes convaincus que Monty peut faire battre ces frappeurs de l’Arizona. De plus, lors de son dernier match contre le club fin août, Montgomery a éliminé six frappeurs en huit manches dans un effort dominant.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

3. Merrill Kelly, SP, Diamondbacks – PLUS de 5 retraits au bâton

Kelly est également un homme en mission à part entière. En trois départs en séries éliminatoires, Kelly a atteint cinq K dans chacun d’eux et a dépassé cinq dans chacun des deux derniers. Le Texas n’a pas autant retiré sur prises récemment, établissant un bon contact après avoir perdu deux fois de suite contre Houston dans l’ALCS. Mais ils ont réussi cinq retraits au bâton contre Zac Gallen hier soir, qui a connu des difficultés pendant la majeure partie des séries éliminatoires. Kelly a reçu une longue laisse du manager Torey Lovullo, donc un crochet rapide n’est pas non plus un souci ici. Soutenez Kelly pour maintenir les retraits au bâton dans le match 2.

4. Christian Walker, 1B, Diamondbacks – MOINS de 5,5 points de frappe fantastiques

Bien que les séries éliminatoires aient été mémorables pour tous ceux qui sont affiliés aux Diamondbacks, l’histoire récente suggère que c’est une période à oublier pour Walker. Le frappeur de nettoyage a été en désordre au marbre, réduisant .163/.351/.302 et enregistrant sept coups sûrs en 43 au bâton. Cela comprend 17 retraits au bâton en 13 matchs. Si l’on regarde ses chiffres depuis le début du NLCS, Walker a réussi deux coups sûrs en huit matchs et cette ligne tombe à .077/.294/.115. La crise est survenue dans les pires moments, une indication que le moment pourrait être trop grave pour le joueur de premier but. SuperDraft propose des points de réussite fantastiques comme pari que nous pouvons faire. Bien que vous n’obteniez pas cela ailleurs, nous martelons le dessous de presque tous les accessoires Walker imaginables en dehors des retraits au bâton.

Pour ceux qui sont curieux de connaître les règles exactes de notation des points fantastiques pour les frappeurs, voici un aperçu de la répartition des scores MLB de SuperDraft :