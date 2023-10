Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : Jesus Luzardo et Kyle Schwarber mettent en évidence les meilleurs choix de parlay pour le premier match des Phillies-Marlins

Dans le dernier verre de la liste de quatre matchs MLB Wild Card de mardi, les champions en titre de la NL, les Phillies, accueilleront leurs ennemis de la NL-Est, les Marlins, dans le premier match de leur série au meilleur des trois. Pour SuperDraft les utilisateurs cherchant à faire une entrée via SuperDraft Fonction Fantasy Props, nous sommes là pour vous guider dans la bonne direction vers la rentabilité.

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Par conséquent, plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les cotes longues, il est difficile de réaliser une table rase. Si vous deviez payer un droit d’entrée de 20 $ et que nos quatre accessoires ci-dessous étaient touchés, vous obtiendriez un paiement de 200 $.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs préférés sur SuperDraft pour le premier match de la série Phillies-Marlins Wild Card. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de réussir gros si les quatre choix se réalisent.

Meilleurs paris sur les accessoires de la MLB aujourd’hui : choix d’accessoires de joueur SuperDraft pour Phillies-Marlins

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Jesus Luzardo, SP, Marlins – PLUS de 5,5 retraits au bâton

En 83 apparitions en carrière contre les frappeurs actuels des Phillies, Luzardo affiche un impressionnant taux de retraits au bâton de 36,1 pour cent, ce qui, selon nous, se traduit par plus de six retraits au bâton ce soir. Luzardo entre mardi soir en pleine forme, affichant un ratio retraits au bâton/marquage de 10 : 1 en 7,1 manches de travail lors de son dernier départ de la saison régulière. Face à une attaque des Phillies qui a affiché le 10e taux de retrait au bâton le plus élevé (23,9 %), recherchez les trucs de swing et d’échec du gaucher pour l’aider à dépasser les 5,5 K.

2. Kyle Schwarber, DH, Phillies – MOINS de 0,5 but

Puisque nous pensons que Luzardo travaille profondément dans le match de ce soir, il aura probablement le dessus dans ses face-à-face contre Schwarber. Bien que Schwarber ait emmené Luzardo profondément une fois dans sa carrière, il ne frappe que 0,222 (deux sur neuf) avec cinq retraits au bâton, nous tentons donc notre chance sur le premier frappeur des Phillies qui n’a pas réussi à enregistrer un coup sûr lors du premier match. Schwarber frappe également. seulement 0,188 contre les gauchers sur 207 au bâton cette saison, nous serons donc du côté de Luzardo et de l’enclos des releveurs des Marlins qui le tiennent sous contrôle.

3. Trea Turner, SS, Phillies – MOINS de 1,5 coups sûrs + points + points produits

Turner est un autre Phillie qui, selon nous, pourrait lutter contre Luzardo, n’ayant pas réussi à enregistrer un coup sûr en huit présences au bâton en carrière contre lui. Oui, Turner a franchi un cap au cours du mois dernier, réduisant .325/.383/.683, mais nous continuerons à l’effacer jusqu’à ce qu’il montre qu’il peut comprendre Luzardo.

4. Jesus Sanchez, RF, Marlins – PLUS DE 0,5 but

Sanchez s’est bien comporté contre le partant des Phillies, Zack Wheeler, atteignant 0,273 avec trois coups sûrs en 11 présences au bâton en carrière, nous le soutiendrons donc pour totaliser au moins un coup sûr. Sanchez est au milieu d’une vague de froid au marbre, avec seulement 0,174 au bâton au cours de ses 15 derniers matchs, mais un affrontement contre un lanceur lourd de balle rapide à Wheeler est ce dont il a besoin pour rebondir.

Le taux d’odeur le plus bas de Sanchez vient contre les balles rapides (26,4 pour cent) cette saison, ce qui donne une moyenne au bâton de 0,291 contre les réchauffeurs. Nous pensons qu’il réussira l’une des balles rapides de Wheeler, dépassant PLUS de 0,5 but lors du premier match.