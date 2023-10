Meilleurs paris sur les accessoires de la LNH aujourd’hui : Connor Bedard et Sidney Crosby mettent en évidence les meilleurs choix de parlay des Blackhawks-Penguins

Une couche de glace propre, des lames nouvellement affûtées et une douce odeur de croyance remplissent toutes les arènes de la LNH de la ligue. C’est l’aube d’une nouvelle saison, et une bataille entre le présent et le futur va avoir lieu dans la Cité de l’Acier. Sidney Crosby et les Penguins accueillent Connor Bedard et les nouveaux Blackhawks au PPG Paints Arena lors de la soirée d’ouverture.

C’est un lieu idéal pour la compétition, car chaque équipe espère dresser un beau tableau au cours des 82 prochains matchs, un tableau qui, espère-t-elle, se terminera avec leur nom gravé sur la Coupe Stanley. Même si les attentes ne sont pas si élevées pour Chicago, il s’agit d’un objectif ambitieux que l’organisation espère atteindre avec le joueur qu’elle espère être le prochain grand succès de la LNH. Ils ont officiellement commencé à regarder une nouvelle toile, une qui n’a pas les goûts de Patrick Kane et Jonathan Toews pour la première fois depuis longtemps.

Pendant ce temps, à Pittsburgh, les Pens sont à la recherche d’un retour aux séries éliminatoires après avoir vu leur séquence de 16 saisons consécutives avec une participation aux séries éliminatoires prendre fin l’an dernier. Le groupe est mis en valeur par un noyau vieillissant mais efficace, mais c’est sur ce même groupe de personnages qu’il faut répondre si l’équipe de Mike Sullivan veut obtenir son ticket pour la quête de la coupe.

Plus important encore, une nouvelle saison apporte de nouvelles opportunités de gagner des paris et de remporter de l’argent. Notre adversaire lors de la soirée d’ouverture et tout au long de la saison est SuperDraftalors que nous espérons vaincre les parieurs dans le but de gonfler nos comptes bancaires (et notre ego).

SuperDraft les utilisateurs peuvent gagner 3 fois le montant misé si leur parlay de joueur à deux pattes réussit. Si les quatre accessoires ci-dessous sont satisfaits, les utilisateurs gagneront 10 fois leur participation. En d’autres termes, des frais d’entrée de 20 $ rapporteront un gain de 200 $. plus vous ajoutez de jambes à votre parlay d’accessoires de joueur, plus votre gain potentiel devient important, mais comme l’indiquent les longues cotes, réaliser un balayage net est un défi.

Ci-dessous, nous détaillerons quatre de nos accessoires de joueurs SuperDraft préférés pour l’affrontement phare de la LNH de mardi soir entre les Blackhawks et les Penguins. Cependant, les utilisateurs ne doivent pas nécessairement combiner les quatre choix. Au lieu de cela, vous pouvez effectuer des parlays séparés à deux pattes pour augmenter votre probabilité de victoire ou tenter de remporter gros si les trois choix se réalisent.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Meilleurs paris sur les accessoires Blackhawks-Penguins : choix d’accessoires pour les joueurs du SuperDraft pour la soirée d’ouverture de la LNH

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Connor Bedard, C, Blackhawks – PLUS de 3 tirs au but

Le choix n°1 fait ses débuts lors de la première soirée de la nouvelle saison de la LNH, et vous pensiez que nous pencherions dans une autre direction ? Les grands joueurs font de grandes choses, et compter sur Bédard pour enregistrer trois maigres tirs au but à ses débuts n’en demande pas trop. Il avait une fiche de 3-1 contre OVER lors de la pré-saison des Blackhawks, frappant quatre SOG dans un et cinq SOG dans les deux autres. Contre Crosby, attendez-vous à ce que Bédard se montre à la hauteur alors qu’il centre le premier trio de Chicago. Il est également utile que Pittsburgh dévoile sa nouvelle acquisition à l’arrière, Erik Karlsson, qui est plus connu pour son attaque que pour sa défense. Dans ce qui devrait être un match avec beaucoup de points, attendez-vous à ce que la défense ait du mal et que les étoiles brillent. C’est un choix populaire, mais pariez OVER sur le jeune lors de sa première action en saison régulière en tant que nouvelle star de la LNH.

PLUS D’ACCESSOIRES SUPERDRAFT DFS ET FANTAISIE : Comment jouer à SuperDraft

2. Sidney Crosby, C, Penguins – PLUS de 3 tirs au but

Du petit nouveau à un visage familier, Sid the Kid est de retour pour sa 19e saison dans la LNH. Crosby peut être un peu aléatoire lorsqu’il s’agit de tirs au but, enregistrant trois en seulement 45 des 82 matchs la saison dernière. Dans 31 de ces 45, Crosby a réussi à terminer avec quatre ou plus, mais une nouvelle saison apporte un déclencheur rapide et des patins joyeux, prêts à tirer la rondelle dans des matchs importants contre une compétition qui porte un pull différent. Il a couvert ce chiffre lors de l’un des deux matchs contre Chicago la saison dernière et sera impatient de montrer qu’il l’a toujours alors que Pittsburgh débute cette saison avec l’espoir de revenir aux séries éliminatoires. Ils voudront sortir rapidement des portes et faire une déclaration à la télévision nationale alors que tous les regards restent rivés sur Bédard.

3. Taylor Hall, LW, Blackhawks — PLUS de 0,5 point

Fraîchement sorti de Boston, Hall passe des Bruins, qui battent des records, aux Blackhawks, qui se nourrissent de fond. C’est un contraste saisissant dans les attentes, mais c’est une chance de revenir au premier rang de sa nouvelle équipe. Hall joue sur l’aile gauche de Bédard, et l’offensive sera certainement au menu. L’ancien Bruin n’a jamais été reconnu pour sa capacité à rester sur la glace, les blessures faisant toujours partie de l’histoire de chaque saison. Dans le premier match, cependant, ce n’est pas un problème avec Hall, qui jouera un rôle important aux côtés du premier choix. Hall peut marquer ou aider un but, mais ces points comptent tous de la même manière. Si Bédard tire, le plus récent Blackhawk trouvera son chemin dans la surface de réparation d’une manière ou d’une autre. Prenez le OVER grâce à ce premier trio explosif qui passera beaucoup de temps sur la glace mardi soir.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

4. Tyler Johnson, C, Blackhawks – MOINS de 0,5 point

Cela fait longtemps que Johnson n’a pas semé la peur dans l’opposition comme il l’a fait en tant que membre des « Triplets » à Tampa. Le joueur aujourd’hui âgé de 33 ans devrait jouer à l’aile du deuxième trio de Chicago, la durabilité et la baisse de production étant les têtes d’affiche de toutes les conversations autour de Johnson. Il a inscrit 32 points en 56 matchs l’année dernière, ce qui représente une amélioration notable par rapport aux sept points en 26 matchs de l’année précédente, mais cela reste le signe que nous gagnerons ce pari plus que nous ne le perdrons. De plus, Johnson est relégué dans la deuxième unité en avantage numérique, ce qui ne verra pas autant d’action et limitera ses occasions de marquer. Cela signifie que nous devons compter sur le deuxième trio de Chicago pour mener l’offensive, et nous n’avons tout simplement pas beaucoup confiance en eux pour commencer la saison. Prenez le SOUS.