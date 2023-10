Meilleurs paris sur les accessoires Cowboys-Chargers aujourd’hui : Justin Herbert et Dak Prescott parmi les meilleurs choix de parlay MNF de la semaine 6

Les Cowboys et les Chargers clôtureront la semaine 6 de la saison 2023 de la NFL à Los Angeles sur « Monday Night Football » (20 h 15 HE, ABC). Comme toujours, MNF nous propose plusieurs accessoires de joueurs intéressants à considérer. SuperDraften particulier avec deux attaques de renom jouées aux heures de grande écoute contre deux défenses incohérentes.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match égal entre Dallas et Los Angeles :

Meilleurs paris sur les accessoires Cowboys-Chargers : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 6 MNF

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Justin Herbert, QB, Chargers – PLUS de 283,5 verges par la passe

Les Cowboys ont la deuxième défense contre la passe de la NFL, accordant en moyenne moins de 167 verges par la passe par match, mais cela pourrait être l’une des statistiques les plus trompeuses du début de la saison. Ils ont affronté Daniel Jones, Zach Wilson, Mac Jones et Josh Dobbs dans quatre des matchs. Brock Purdy a lancé pour 252 verges et quatre touchés en tant que premier « bon » QB auquel ils ont fait face.

Herbert est si « bon » et plus encore. Les Chargers l’allumeront après un laissez-passer dans un match de revanche pour le coordinateur offensif Kellen Moore, qui déchirera dans un groupe avec un secondaire fragile sans Trevon Diggs et une passe limitée avec Micah Parsons jouant blessé. Herbert trouvera des gars qui courent partout avec un volume élevé, et les Chargers ne perdent pas de temps à forcer la course devant Dallas.

2. Dak Prescott QB, Cowboys – MOINS de 256,5 verges par la passe

Les Chargers ont accordé une moyenne inférieure à 300 verges par la passe par match, ce qui les classe parmi les pires de la NFL. C’est pourquoi Dak reçoit un peu d’amour pour les rebonds, mais il ne joue tout simplement pas bien en termes de forcer le ballon, de lancers manqués et d’être un peu en désaccord avec ses élargisseurs, qui n’ont pas aidé avec les drops. De plus, les Chargers se sont débarrassés du coin en difficulté JC Jackson, et leur course aux passes s’est accélérée avec Khalili Mack.

Les premiers chiffres des Chargers en quatre matchs sont gonflés par les Dolphins et les Vikings qui se contentent de passes. Tua Tagovailoa (466 verges) et Kirk Cousins ​​​​(367) ont bien réussi lors de leurs meilleurs matchs de passe ; Ryan Tannehill (246) et Aidan O’Connell (236) ne l’ont pas fait. Dak se situe quelque part au milieu de ce spectre. Ce nombre est trop élevé car, basé sur sa production, cela ressemble donc à un plafond par rapport à un plancher.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

3. Tony Pollard, RB, Chiefs – PLUS de 68,5 verges au sol

Les Chargers n’hésitent pas à abandonner dans le jeu de course. Leur défense contre la course a été au milieu du peloton, mais gardez à l’esprit, encore une fois, les Dolphins et les Vikings sont devenus fous de leurs lancers. Ils ont également cédé à Derrick Henry (80 yards) et Alexander Mattison (93). Josh Jacobs (56 ans) aurait également fait mieux avec l’aide d’un QB.

Pollard n’a frappé qu’un siècle une fois, mais il devrait être capable de dépasser facilement les 80 mètres ici dans une défense conçue pour vous permettre de courir dessus, en espérant que Justin Herbert puisse pousser un adversaire dans un scénario de jeu négatif.

4. Keenan Allen, WR, Chargers – PLUS de 79,5 verges sur réception

Les Cowboys ne peuvent pas couvrir les meilleurs receveurs, en particulier un receveur avisé et dominant qui peut basculer entre la domination de la machine à sous et l’extérieur. Il n’y a pas de Mike Williams (genou), et nous verrons comment les Chargers répartiront la production entre Josh Palmer et Quentin Johnston. Comptez un Allen dépassant les 100 avec près de 10 réceptions.