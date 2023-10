Meilleurs paris sur les accessoires Broncos-Chiefs aujourd’hui : Isiah Pacheco et Russell Wilson parmi les meilleurs choix de parlay TNF de la semaine 6

Les Broncos et les Chiefs lanceront la semaine 6 de la saison 2023 de la NFL à Kansas City sur « Thursday Night Football » (20 h 15 HE, Amazon Prime). Comme toujours, TNF nous propose plusieurs accessoires de joueurs intéressants à considérer. SuperDraftsurtout avec une attaque d’élite des Chiefs affrontant une défense historiquement terrible des Broncos.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Gagnez GROS avec SuperDraft ! Obtenez un dépôt gratuit de 10 $ lorsque vous utilisez le code promotionnel « TSN » !

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match apparemment quelque peu déséquilibré entre Denver et Kansas City :

Meilleurs paris sur les accessoires Broncos-Chiefs : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 6 TNF

1. Isiah Pacheco, RB, Chiefs – PLUS de 74,5 verges au sol

Les Broncos sont de loin la pire défense contre la course de la NFL cette saison et l’une des pires de tous les temps. Ils accordent en moyenne plus de 187 yards par match, ce qui est approprié car ils ont été assassinés au sol. Ils s’en remettent aux rushers du pouvoir ; ils cèdent le pas aux backs rapides ; et ils abandonnent les longues courses. Pacheco peut faire tout cela, et Andy Reid sera bien conscient que son équipe peut dominer avec équilibre. Pacheco, qui totalise en moyenne 65 verges par match et 4,6 verges par course, pourrait y parvenir sur une longue course jusqu’à la maison. Cela lui demande simplement d’obtenir 40 pour cent de ce que les Broncos abandonnent habituellement.

2. Russell Wilson, QB, Broncos – PLUS de 20,5 verges au sol

Les Chiefs ont affronté jusqu’à présent quelques QB mobiles. Non, pas Jared Goff et Kirk Cousins, mais Justin Fields et Trevor Lawrence. Fields a atteint 47 verges et Lawrence a grondé pour 26 lors de défaites contre Kansas City. En seulement deux mêlées, Zach Wilson a réussi 14 verges au cours de la semaine 4 et aurait pu en avoir plus.

Wilson a été en plein essor ou en faillite ici. Il a totalisé 49 verges au sol lors de la semaine 5 contre les Jets et 56 lors de la semaine 2 contre les Commanders. Sinon, il a été inexistant dans cet aspect. Il a frappé respectivement 27 et 57 verges contre les Chiefs lors de deux matchs à la fin de la saison dernière, donc l’histoire est également là pour en avoir obtenu au moins 21 cette fois.

3. Patrick Mahomes, QB, Chiefs – PLUS de 274,5 verges sur réception

Denver a la pire défense totale de la NFL, abandonnant en moyenne plus de 450 verges par match. Même si Pacheco entame son deuxième siècle de la saison dans le meilleur match de course possible, il en restera beaucoup à Mahomes alors qu’il fléchit avec de gros jeux sur tout le terrain loin du meilleur cornerback Pat Surtain II. Il a facilement dépassé les 300 verges lors de ses deux matchs avec les Broncos en 2022, et il a récolté en moyenne 269 verges par match tout en affichant une fiche de 11-0 contre Denver. Ce n’est pas vraiment difficile de dépasser cette moyenne de six mètres cette fois-ci.

4. Skyy Moore, WR, Chiefs – PLUS de 27,5 verges sur réception

Moore a le meilleur match ici en travaillant sur la machine à sous, et bien qu’il ait disparu contre les Vikings et les Jets, il peut retrouver l’impact limité nécessaire qu’il a eu avec de grosses captures contre les Bears et les Jaguars. Kadarius Toney, Rashee Rice et Marquez Valdes-Scantling obtiendront leurs tirs périmétriques en aval lorsqu’ils ne seront pas couverts par Surtain, mais Moore peut le faire ici avec seulement trois réceptions et un peu de travail après la capture en champ ouvert.