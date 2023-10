Meilleurs paris sur les accessoires Bears-Commanders aujourd’hui : Justin Fields, Brian Robinson Jr., parmi les meilleurs choix de parlay TNF de la semaine 5

Les Bears et les Commanders se retrouveront à nouveau aux heures de grande écoute cette saison, cette fois à Washington dans l’émission « Thursday Night Football » (20 h 15 HE, Amazon Prime) pour ouvrir la semaine 5 de la NFL. Comme toujours, TNF nous propose plusieurs accessoires de joueurs intéressants pour considérer sur SuperDraft — même si le match de cette semaine n’établit aucun record d’audience.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le match apparemment quelque peu déséquilibré entre Chicago et Washington :

Meilleurs paris sur les accessoires Bears-Commanders : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 5 TNF

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Brian Robinson Jr., RB, commandants – PLUS de 63,5 verges au sol

Robinson a été exceptionnel dans l’ensemble. Il a quand même marqué dans un match difficile contre les Eagles tout en étant limité à 45 verges au sol. Au cours des deux semaines précédentes, il a touché 70 verges au sol (contre les Bills) et 87 verges au sol (contre les Broncos). Les Bears cèdent 115,5 verges au sol par match, donc Robinson peut facilement produire plus du double de ce montant ici en jouant un rôle un peu plus rapproché en seconde période.

2. Justin Fields, QB, Bears – PLUS de 46,5 verges au sol

Les Commanders ont accordé d’importants matchs au sol à Russell Wilson (56) verges, Josh Allen (46) et Jalen Hurts (34). Un seul de ces QB a dépassé ce total, mais aucun de ces QB n’est le même coureur dynamique que Fields. Il devra décoller assez souvent avec le jeu de course traditionnel limité et la ruée vers les passes le sortant de la poche pour se précipiter sur des courses non conçues.

3. Terry McLaurin WR, commandants — PLUS de 59,5 verges sur réception

Scary Terry était présent à Philadelphie, l’un de ses matchs préférés en championnat. Maintenant, il continuera à tenir tête à un secondaire des Bears déchiré, souvent face au demi de coin recrue Tyrique Stevenson. McLaurin s’est éloigné de Jahan Dotson en tant que meilleur joueur toutes situations pour Sam Howell, et sera-t-il à la hauteur avec de bonnes chances d’atteindre un siècle.

4. Cole Kmet, TE, Bears – MOINS de 31,5 verges sur réception

Kmet a détruit Denver la semaine dernière, mais Washington est un style de match différent. Les Commanders n’ont pratiquement rien accordé aux bouts serrés, n’accordant que 20,8 verges sur réception par match à ce poste. Cela inclut Dallas Goedert, qui n’a réussi que deux attrapés et 25 verges la semaine dernière. Kmet recommence à faire du nouveau en attaque, il s’agit plutôt d’un match large pour Chicago.