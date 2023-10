Les 49ers et les Vikings clôtureront la semaine 7 de la saison 2023 de la NFL à Minneapolis lors du « Monday Night Football » (20 h 15 HE, ESPN). Comme toujours avec le dernier match de la semaine, MNF nous apporte plusieurs bons accessoires à considérer SuperDraft malgré quelques problèmes de blessures majeurs pour San Francisco (Christian McCaffrey, Deebo Samuel) et un joueur majeur absent (Justin Jefferson) pour le Minnesota.

Il est facile de se lancer dans l’action. Si vous réussissez à toucher les accessoires de deux joueurs, vous obtenez un retour 3x. Ce montant augmente de façon exponentielle jusqu’à un rendement de 100x pour la combinaison de huit choix corrects à des cotes beaucoup plus longues. En d’autres termes, si vous payez 20 $ de frais d’entrée sur nos quatre accessoires ci-dessous et qu’ils réussissent tous, vous êtes payé 200 $.

Que vous optiez pour un parlay à deux jambes ou que vous enchaîniez plus de trois accessoires, voici nos quatre jeux SuperDraft préférés pour le double affrontement en désavantage numérique entre les 49ers et les Vikings :

Meilleurs paris sur les accessoires 49ers-Vikings : choix des accessoires des joueurs SuperDraft pour la semaine 7 TNF

* 10x le gain potentiel si les utilisateurs utilisent les quatre bons choix

1. Brandon Aiyuk, WR, 49ers – PLUS de 65,5 verges sur réception

Aiyuk sera davantage nécessaire pour les cibles en aval, Deebo Samuel étant blessé. Six receveurs ont atteint ce chiffre lors des quatre premiers matchs contre les Vikings, toutes des défaites, ce qui est également le cas.

Aiyuk a atteint ce chiffre lors de trois des cinq matchs au cours desquels il a été en bonne santé. Les Vikings n’ont pas de bonne réponse à lui donner en matière de couverture sur le terrain. Verrouillez Aiyuk pour livrer à nouveau après une solide semaine 6 sur la route contre une défense beaucoup plus dure des Browns.

2. Brock Purdy, QB, 49ers — PLUS de 236,5 verges par la passe

La défense contre la passe des Vikings n’a accordé ce nombre ou plus qu’à Justin Herbert et Patrick Mahomes, mais ils ont également été écrasés par les Eagles, qui s’en sont sortis sans que Jalen Hurts ne lance sur au moins 200 mètres. Les 49ers prévoient d’attaquer un peu plus dans les airs avec Aiyuk et l’ailier rapproché George Kittle, quel que soit le statut de McCaffrey et Samuel. Ils lâcheront leur QB tôt, puis courront pour clôturer le match en seconde période.

3. Alexander Mattison, RB, Vikings – MOINS de 45,5 verges au sol

Les 49ers accordent en moyenne 80,2 verges au sol par match, le sixième moins important de la NFL. Les Vikings ne réalisent en moyenne que 75,0 verges au sol par match offensivement, le troisième plus petit total de la NFL. Rien ne doit céder ici, et quel que soit le scénario du jeu, le Minnesota n’hésitera pas à abandonner la course plus tôt et à utiliser ses receveurs et ses ailiers rapprochés pour battre les 49ers à la place.

4. Kirk Cousins, QB, Vikings – PLUS de 238,5 passes + verges au sol

Les cousins ​​devraient le jeter souvent ici, car Mattison sera fermé et Kevin O’Connell, un protégé de Sean McVay, devient heureux, lié au fait que Mattison voit un petit rôle précipité. Le QB de McVay, Matthew Stafford, armé fort, a brûlé les 49ers sur 307 verges. L’autre QB qui a dépassé ce nombre était Josh Dobbs. Ils ont également cédé 17 verges au sol à Stafford, immobile.

Cousins ​​​​est peut-être négligent avec ce nombre avec plus d’interceptions que de touchés, mais le volume et le style d’offensive indiquent qu’il peut résoudre ce problème.