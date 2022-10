Meilleurs paris pour le match Bears-Giants d’aujourd’hui dans la semaine 4 de la NFL – Shaw Local

C’est officiellement le jour du match, et cela signifie une autre occasion de parier sur vos Bears de Chicago. Voyons si les Bears et moi pouvons tous les deux poursuivre l’élan que nous avons eu lors de la semaine 3 dans la confrontation d’aujourd’hui.

Les Bears ont remporté une victoire de 23-20 sur les Texans de Houston la semaine dernière, passant à 2-1 sur l’année. Plus important encore – du moins pour ma bankroll et d’autres raisons égoïstes – j’ai obtenu 3-0 sur mes meilleurs paris pour ce match.

Mes choix ne seront pas toujours parfaits, bien sûr, mais mon objectif est de donner à nos lecteurs les meilleurs angles pour parier chaque fois que leur équipe préférée est en action. Et j’ai l’impression d’avoir fait exactement cela avec mes jeux pour le match Bears-Giants d’aujourd’hui au MetLife Stadium.

Meilleurs paris

Moins de 21,5 points pour les Géants (-120) — Peu importe qui gagne ce match, je ne m’attends pas à ce que beaucoup de points soient marqués. Plutôt que de parier le total de 39,5 points, j’ai placé un pari sur un total d’équipe vendredi. Les Giants n’ont pas encore marqué plus de 21 points dans un match cette saison, et il semble peu probable que cela se produise dans un match où les deux équipes chercheront à faire courir le ballon et à consommer beaucoup de temps.

Khalil Herbert sur 75,5 verges au sol (-114) – Cette ligne était disponible sur FanDuel’s Sportsbook vendredi, et j’ai écrit plus sur pourquoi je l’aime déjà tellement. Herbert a franchi cette marque lors de ses deux départs en tant que recrue et semble être encore meilleur en entrant dans un match contre une équipe abandonnant 5,3 verges par course.

Khalil Herbert à tout moment TD (+125) – Après avoir encaissé mon choix de buteur de touché de Dameon Pierce le week-end dernier, je m’en tiens à la position de porteur de ballon et je parie sur Khalil Herbert pour trouver la zone des buts.

Envisagez un jeu en seconde période – Je crois que les Bears peuvent gagner ce match, donc je ne blâme personne de les avoir pris sur la propagation. Mais il serait peut-être préférable de placer un pari en jeu à la mi-temps, car le personnel des Bears a été excellent pour faire des ajustements en seconde période. En savoir plus sur pourquoi ce n’est pas un coup de chance ici.

Carte finale

• Moins de 21,5 points pour NYG (-120)

• Khalil Herbert Plus de 75,5 verges au sol (-114)

• Khalil Herbert à tout moment TD (+125)