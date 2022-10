Meilleurs paris pour le 9 octobre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le dimanche 9 octobre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Teaser NFL, Vikings -1,5 sur Bears et Browns +7,5 sur Chargers

Les cotes/pari : -120 (36$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : Les deux matchs à midi

Notre avis : Nous avons bien fait avec nos teasers, donc nous retournons au puits. Et si vous débutez dans les paris ou si vous n’avez pas joué de teaser, cela ressemble à un pari. Le bon pour le parieur : Vous obtenez six points pour chaque manche. Le mauvais pour un parieur : La ligne est généralement -120 et comme un pari, vous devez gagner les deux manches pour gagner.

Comme nous l’avons dit, la clé des teasers passe par des chiffres clés, et cela fonctionne ici pour les deux jambes. Nous passons par 7, 6 et 3 pour les Vikings, ils ont donc simplement besoin de battre les Bears à domicile, tandis que les Browns font la même chose dans l’autre sens, obtenant un touché et un crochet contre une équipe des Chargers qui ne devrait vraiment pas poser des points sur la route.

C’était presque un pari direct pour nous, mais le 7,5 que les Vikings devraient mettre est un peu effrayant, étant donné qu’ils sont de retour d’un voyage à Londres, et c’est un match de division. Aussi, pour les Browns, on dirait que Joe Q. Public est partout sur eux, ce qui est suffisant pour nous faire fuir une ligne qui s’est ouverte à Los Angeles -3.

PROP JOUEUR

Le jeu: Joueur de la NFL, Trevor Lawrence de Jacksonville lancera au moins une interception

Les cotes/pari : -120 (12$ pour gagner 10$)

Le livre: BetMGM et DraftKings

Heure/Télé : Midi (Pas de TV locale)

Notre avis : On est allé au puits avec notre teaser, et on remet ça avec cet accessoire joueur, qui nous a permis de passer 2-0 dimanche dernier.

Toute personne ayant un peu de bon sens savait que Lawrence n’était pas aussi bon qu’il a ouvert les trois premières semaines quand il n’a lancé qu’un seul choix. Au cours de sa carrière, il a lancé au moins une interception dans 10 de ses 21 matchs, ce qui signifie qu’il devrait revenir à 50 %.

Sérieusement, lors de ses deux départs précédents contre Houston, il a trois choix au total, et les Texans en ont quatre sur la saison en 2022 et ont forcé six revirements au total. Cela semble être un excellent rapport qualité-prix, car nous essayons de maintenir notre mois d’octobre chaud. (Nous détestons nous en prendre à Trevor Lawrence. Eh bien, pas vraiment.)

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

les résultats de samedi

Football NCAA : Oregon -13,5 contre Arizona (GAGNE 30 $)

Playoffs de la MLB : les Blue Jays battent les Mariners et les Phillies battent les Cardinals (PERDENT 10 $)

Bénéfice/perte du samedi : +$20 (1-1)

Total pour la semaine : +$103.70 (7-3)

Total pour octobre : +$120.70 (10-3)

Cumul pour 2022 : -$80 (255-286)

