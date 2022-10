Meilleurs paris pour le 8 octobre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le samedi 8 octobre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Football universitaire, Oregon -13½ à Arizona

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 20h (Réseau Pac-12)

Notre avis : Comme mentionné dans mon introduction aux paris sur le football universitaire cette semaine, celui-ci se résume à une statistique assez simple. L’Arizona est la quatrième pire équipe du pays à défendre la course; L’Oregon est le huitième meilleur. C’est sur 131 équipes, remarquez.

Les Ducks ont quelques avantages ailleurs, mais ce qui pourrait finir par être une fusillade, quoi de plus précieux que la capacité de faire courir le ballon à volonté ? Si l’Oregon prend une avance, il va la combler et contrôler l’horloge pour garder l’Arizona à distance. Si les Ducks prennent du retard, les Wildcats auront du mal à faire de même, ce qui ouvre la possibilité d’un retour.

Ce nombre était de 13 pendant la majeure partie de la semaine et a augmenté d’un demi-point vendredi. Mais tant qu’il a moins de 14 ans, nous aimons nos chances avec l’Oregon, qui a une sacrée résurgence après son coup de projecteur national contre la Géorgie le samedi d’ouverture de la saison.

MLB MONEY-LINE PARLAY

Le jeu: Playoffs MLB, les Blue Jays battent les Mariners / les Phillies battent les Cardinals

Les cotes/pari : +211 (10 $ pour gagner 21,10 $)

Le livre: DraftKings

Heure/Télé : Seattle-Toronto, 15h07 (ESPN), Philadelphie-St. Louis 19h37 (ESPN2)

Notre avis : Si vous voulez rester conservateur, vous pouvez certainement choisir le jeu ici que vous préférez, mais nous lancerons les dés sur un pari.

Les Blue Jays ont un alignement droitier lourd qui devrait faire des dégâts contre le partant gaucher des Mariners Robbie Ray (qui a d’ailleurs remporté le Cy Young avec Toronto l’an dernier). Même quelques courses pourraient suffire avec Kevin Gausman et son méchant séparateur partant pour l’équipe locale. Et franchement, même en tant que grand fan des Mariners, ce serait un choc de voir les Jays rentrer à la maison en deux matchs avec une formation empilée devant cette foule bruyante.

Dans le dernier match, les Cardinals pourraient encore être sous le choc après en avoir abandonné six en neuvième manche vendredi. Plus important encore, Philadelphie, avec Aaron Nola sur le monticule, a l’avantage de commencer à lancer sur Miles Mikolas de St. Louis. Nola a été phénoménale ces derniers temps, et les Phillies mettront certainement tout en œuvre pour terminer cette série ici, car un dimanche match 3 amènerait Adam Wainwright, la nostalgie et l’élan des Cardinals dans l’équation.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Le meilleur pari du vendredi

Playoffs MLB : Padres-Mets OVER 6 (GAGNE 30 $)

Bénéfice/perte du vendredi : +$30 (1-0)

Total pour la semaine : +$83.70 (6-2)

Total pour octobre : +100,70 $ (9-2)

Cumul pour 2022 : -100$ (254-285)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).