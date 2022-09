Meilleurs paris pour le 7 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 7 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Total MLB, Reds at Cubs sur 8 points marqués

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: FanDuel

Heure/Télé : 18 h 40 (MLB TV)

Notre avis : Voyons voir. Une équipe a un lanceur vieillissant sur la colline avec une MPM de 5,98 et l’autre a un gars qui a fait un départ dans les ligues majeures. Quelqu’un peut-il m’expliquer ce total?

Autrement dit, oui, nous mordons à l’hameçon.

Mike Minor de Cincinnati a eu un départ de qualité depuis le Jour de l’Indépendance et a accordé 29 coups sûrs au total lors de ses quatre dernières sorties. Pour les Cubs, Javier Assad porte le n ° 72 et a passé la majeure partie de l’année à lancer dans la Ligue du Sud.

Mardi, les deux équipes combinées pour 12 points ont marqué, il n’y a donc aucune raison de penser que mercredi ne sera pas plus pareil avec peu de vent, des températures au milieu des années 60 et une humidité élevée.

MLB PARLAY, PARTIE II

Le jeu: MLB Money Line Parlay, les Blue Jays contre les Orioles et les Yankees contre les Twins

Les cotes/pari : +150 (10 $ pour gagner 15 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : Les deux matchs à 18h05 (MLB TV)

Notre avis : Près d’une semaine après le début d’un mois de septembre horriblement difficile, nous ne faisons aucune excuse. Cependant, nous jouons sur notre succès et ne regardons pas un âne cadeau dans la bouche. Nous avons réussi notre parlay MLB mardi, alors nous allons en faire un autre.

Gerrit Cole est sur la colline pour les Yanks, qui ont un peu rebondi avec deux victoires consécutives après en avoir perdu trois de suite, dont une défaite embarrassante de 9-0 contre Tampa Bay vendredi dernier. Cole a perdu son dernier départ contre les Angels mercredi dernier, mais il a bien lancé et est reposé.

Pour Toronto, Alek Manoah a été fantastique malgré quelques défaites difficiles. Inutile de s’inquiéter ici face à une équipe de Baltimore qui s’est un peu estompée. Les Jays peuvent obtenir une certaine séparation ici, avec seulement 3 matchs et demi devant eux dans la Ligue américaine Est, et plus important encore, la poursuite des jokers.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les paris du mardi

Moneyline MLB: San Diego sur Arizona (perdu 30 $)

MLB parlay : Miami/Philly sous 7 points et Milwaukee/Colorado plus de 11 points (GAGNE 23 $)

Bénéfice/perte du mardi : -$7 (1-1)

Total pour la semaine : +$11.50 (2-2)

Total pour septembre : -$148.60 (2-10)

Cumul pour 2022 : -$197.40 (225-259)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).