Meilleurs paris pour le 5 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) proposé par les paris sportifs mobiles. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des diverses augmentations de cotes offertes par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le lundi 5 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Football NCAA, Clemson -23,5 sur Georgia Tech

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 19h (ESPN)

Notre avis : Clemson a lutté contre Georgia Tech la saison dernière dans une vilaine victoire 14-8, mais le concours de cette saison prévoit de revenir à la norme de Clemson non seulement en battant le Ramblin ‘Wreck, mais en couvrant.

Clemson a couvert contre Georgia Tech lors de sept de leurs 10 dernières sorties, et l’équipe de Clemson de cette saison semble renforcée avec le quart-arrière DJ Uiagalelei prêt à faire un pas en avant, tandis que Georgia Tech est l’équipe la moins expérimentée de l’ACC avec seulement huit partants de retour.

Cela devrait être une longue journée pour Georgia Tech contre une équipe Clemson classée n ° 4 qui devrait être en mesure d’obtenir une avance suffisamment importante pour empêcher une couverture de porte dérobée.

LE RETOUR DE JACK FLAHERTY

Le jeu: MLB, cardinaux -1,5 sur les nationaux

Les cotes/pari : -115 (11,50$ pour gagner 10$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 15 h 15 (MLB.TV ou MLB Extra Innings)

Notre avis : Jack Flaherty n’a pas participé à un concours de la Ligue majeure depuis juin, mais il est prêt à faire son retour au monticule juste à temps pour être enfermé pour les séries éliminatoires et dessine un match de rêve cet après-midi.

Flaherty et les Cardinals affronteront une équipe des Nationals avec le pire bilan de la MLB, et bien que les Nats aient remporté cinq de leurs sept derniers matchs, ils ne s’affrontent pas bien dans celui-ci contre une formation des Cardinals qui a déchiré la couverture. le ballon.

Flaherty a lancé 6,2 manches lors de sa dernière sortie de réadaptation et devrait avoir suffisamment d’endurance pour plonger profondément dans le match, et la formation des Cards devrait pouvoir se régaler du partant des Nats Anibal Sanchez et de sa MPM de 5,05.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du dimanche

Football NCAA: LSU -3 sur l’État de Floride (perdu 33,60 $)

Football NCAA: LSU-Florida State plus de 50,5 (perdu 11 $)

Bénéfice/perte du dimanche : -$44.60 (0-2)

Total final de la semaine : -$157.20 (3-12)

Total pour septembre : -$170.10 (0-8)

Cumul pour 2022 : -$218.90 (223-257)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).