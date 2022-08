Meilleurs paris pour le 31 août – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 31 août :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Ligne d’argent MLB, Orioles sur Guardians

Les cotes/pari : +150 (30$ pour gagner 45$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 17h10 (MLB TV)

Notre avis : Baltimore s’accroche toujours aux espoirs de joker dans la Ligue américaine, et ils ont assez bien joué ces derniers temps pour continuer cette course jusqu’à la fin septembre. S’ils veulent y arriver, ils doivent continuer à gagner des séries, ce qui signifie que le match de ce soir est plus important que la plupart.

Jordan Lyles n’a pas encore lancé contre Cleveland cette saison, et il a traversé une mini période difficile lors de son dernier match avec une victoire en sept manches contre les White Sox la semaine dernière pour aider les Orioles à entamer une séquence de trois victoires consécutives. Il est dans une situation similaire à celle de la dernière sortie, car son équipe vient de subir deux défaites consécutives pour la troisième fois seulement ce mois-ci.

Pour les Guardians, la dernière fois que Triston McKenzie a lancé contre le dos des O le 4 juin, il a accordé cinq points mérités dans une défaite, et il a été très incohérent le mois dernier.

Excellent rapport qualité-prix sur Baltimore ici en début de soirée.

COURIR BONANZA A CINCY

Le jeu: Total MLB, Cardinals contre Reds sur 9,5 courses

Les cotes/pari : +100 (10 $ pour gagner 10 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 17h40 (MLB TV)

Notre avis : Non seulement ces deux équipes ont été impliquées dans de nombreux overs au cours du mois dernier, mais aussi ces lanceurs partants – Jose Quintana pour les Cardinals et Mike Minor pour les Reds (qui a une ERA bien au nord de 6).

En fait, chaque match que Quintana a lancé ce mois-ci a été dépassé, et St. Louis en tant qu’équipe vient de terminer une séquence de cinq matchs consécutifs.

La météo à Cincinnati ce soir devrait être parfaite avec peu de victoires, ce qui signifie que des balles pourraient voler partout dans le Great American Ballpark.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Total MLB : Mariners-Tigers de moins de 7,5 courses (perdu 31,50 $)

Ligne d’argent MLB: Royals contre White Sox (GAGNE 11 $)

Bénéfice/perte du mardi : -$20.50 (1-1)

Total pour la semaine : -$22.40 (2-3)

Total pour août : +$56.30 (31-33)

Cumul pour 2022 : -$83.80 (222-248)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).