Meilleurs paris pour le 26 août – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) proposé par les paris sportifs mobiles. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des diverses augmentations de cotes offertes par les livres.

Un rappel pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits : les nouveaux utilisateurs peuvent obtenir un pari sans risque sur Caesars Sportsbook, ce qui signifie que si votre premier pari est perdant, vous obtenez un pari gratuit pour le même montant jusqu’à 1 250 $. Les nouveaux utilisateurs obtiennent également 1 000 points Caesars Rewards à échanger contre des crédits d’hôtel ou de casino.

Voici nos meilleurs paris pour le vendredi 26 août :

LE MEILLEUR CHOIX

Le jeu: Pré-saison NFL, Bills +6½ contre Panthers

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 18h

Notre avis : Chaque semaine au cours des deux derniers mois d’août, tout ce dont vous entendez parler en ce qui concerne les discussions de pré-saison de la NFL est la remarquable séquence de victoires des Ravens de Baltimore. Les Ravens ont remporté 22 matchs de pré-saison consécutifs, et la ligne de pari ne semble tout simplement pas avoir d’importance : ils ont une fiche de 20-2 contre l’écart à ce moment-là.

Parce que les Ravens absorbent tant de gros titres, ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que les Bills de Buffalo mènent leur propre longue séquence de pré-saison: Buffalo a remporté 10 expositions consécutives, dont sept en tant qu’outsider.

Mais alors que les écarts de pré-saison de Baltimore continuent de s’agrandir de semaine en semaine – les Ravens ont -6 contre les Commanders samedi – le marché n’a pas compris le récit de Buffalo.

Les Bills ne jouent pas leurs partants dans celui-ci, et les Panthers le sont, donc nous n’appellerons pas le bouleversement pur et simple (la ligne d’argent est de +205 si vous êtes intéressé). Mais Buffalo est le favori du Super Bowl pour une raison, avec une liste chargée qui va au-delà de Josh Allen et Stefon Diggs. Les sauvegardes sont bonnes aussi, et cet écart est trop grand.

UN AUTRE CHOIX DE PRÉSAISON

Le jeu: Pré-saison NFL, Saints -2,5 contre Chargers

Les cotes/pari : -110 (11$ pour gagner 10$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 19h

Notre point de vue : vous ne pouvez même pas vraiment qualifier la performance de pré-saison des Saints de « décevante » ou même de « décevante ». C’est juste ennuyeux. Ils ont affronté très peu de joueurs qui passeront beaucoup de temps en saison régulière, peut-être moins que toute autre équipe de la NFL.

Une autre équipe sur cette liste serait les Chargers, qui ont également perdu leurs deux premiers matchs de pré-saison et n’ont donné aucun cliché à aucun des joueurs dont vous avez probablement entendu parler : Justin Herbert, Austin Ekeler, Keenan Allen, Joey Bosa, etc.

Ce choix se résume au fait que les Saints sont tout simplement beaucoup plus susceptibles de jouer un peu plus le haut de leur tableau de profondeur ce soir. Ils sont à la maison, ils ont laissé entendre que Jameis Winston et d’autres partants pourraient jouer un peu ce soir, tandis que l’entraîneur des Chargers, Brandon Staley, a déclaré dans le passé qu’il ne se souciait tout simplement pas d’obtenir du temps de départ en pré-saison.

Le Superdôme. Les débutants obtiennent plus de temps. Obtenir Dennis Allen sa première victoire en tant qu’entraîneur des Saints. Cela ressemble à une formule gagnante.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du jeudi

Pré-saison NFL, Packers-Chiefs de moins de 37 ans (GAGNE 20 $)

MLB parlay, les Astros battent les Twins/Yankees pour battre les A (GAGNE 12,70 $)

Bénéfice/perte du jeudi : +$32.70 (2-0)

Total pour la semaine : +106,70 $ (5-1, 3 en attente)

Total pour août : +$74.20 (25-25, 3 en attente)

Cumul pour 2022 : -$65.90 (216-240, 3 en attente)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).