Meilleurs paris pour le 25 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le dimanche 25 septembre :

(Toutes les heures du centre)

MEILLEUR JEU

Le jeu: NFL, commandants +6,5 sur les Eagles

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Temps: Midi

Notre avis : Dans notre premier jeu de valeur / fade-the-public de la semaine, celui-ci a autant de sens que n’importe quel choix de la NFL que nous avons fait jusqu’à présent en début de saison.

Samedi soir, plus de 65 % des billets étaient à Philadelphie, et pourquoi ne le seraient-ils pas après le départ ridiculement chaud des Eagles ? Cela étant dit, plus de 65% de l’argent est sur Washington. Pourquoi? La réponse simple est à cause de la valeur.

Cette ligne était Eagles -3 il y a environ deux semaines, mais sont-ils meilleurs de 3½ points depuis le début de la saison ? La réponse courte est non. Pendant ce temps, les commandants sont clairement une meilleure équipe de football avec Carson Wentz comme quart-arrière, et Wentz cherchera un peu de revanche contre son ancienne équipe.

Philadelphie a eu un peu de mal avec Jared Goff sur la route lors de la semaine 1, et cela pourrait être la même chose ici avec Wentz sur la route. Bien que nous ne préconisions pas de prendre Washington directement sur la ligne de l’argent, il y a aussi une valeur à +235.

VALEUR TOTALE

Le jeu: Total NFL, Raiders aux Titans plus de 45,5

Les cotes/pari : -110 (11$ pour gagner 10$)

Le livre: Césars Sportsbook

Temps: Midi

Notre avis : J’ai failli en faire le premier choix de la semaine, car les côtés sont presque égaux au match Philly-Washington avec les requins sur le dessus et tante Mabel sur le dessous. Il est facile de voir pourquoi le public soutiendrait un jeu à faible score, et cela est dû à un parti pris hérité contre l’attaque des Titans (ce qui est tout à fait justifiable).

Cependant, et si l’on devait creuser un peu plus, il serait facile de voir que ces deux défenses n’ont pas été si bonnes jusqu’à présent, car les Titans sont 28e dans la NFL avec les Raiders 23e.

Ce pourrait être une belle journée de rebond pour Derrick Henry, tandis que le quart-arrière de Las Vegas Derek Carr devrait également pouvoir trouver ses grosses armes en Davante Adams, Darren Waller et Hunter Renfrow.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Sélections et résultats du samedi

Football NCAA : Cincinnati -16,5 contre Indiana (GAGNE 30 $)

MLB, Aaron Judge à un circuit contre les Red Sox (perdu 10 $)

Bénéfice/perte de samedi : +$20 (1-1)

Total pour la semaine : -15,50$ (5-6)

Total pour septembre : -197,90$ (17-27)

Cumul pour 2022 : -$246.70 (240-276)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).