Meilleurs paris pour le 24 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici notre meilleur pari pour le samedi 24 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Football universitaire, Cincinnati -16,5 contre Indiana

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 14h30 (ESPN2)

Notre avis : Nous empruntons celui-ci à ma colonne de sélections hebdomadaires de football universitaire, qui était de 5-1 à la fois directement et contre l’écart la semaine dernière. La seule défaite directe a eu lieu lorsque l’Indiana a réussi à rallier l’ouest du Kentucky, ruinant mon choix bouleversé.

Mais cela souligne à quel point les Hoosiers ont eu de la chance de commencer 3-0 cette saison. Dans la victoire en prolongation de la WKU et une victoire sur l’Illinois pour commencer la saison, ils avaient une espérance de victoire bien inférieure à 50% selon la méthode SP + de Bill Connelly d’ESPN (essentiellement, cela signifie que selon les statistiques brutes, Indiana aurait pu devrait gagner ces matchs seulement 35 % du temps contre l’Illinois et 10 % du temps contre la WKU).

Parfois, gagner quand vous n’êtes pas à votre meilleur renforce la confiance dans une équipe, et c’est certainement une possibilité. Mais quand ces équipes finissent par perdre, cela peut devenir moche rapidement. Pensez à Turnover Chain-era Miami quand il a finalement cessé d’avoir des chiffres d’affaires et a perdu (en tant que favori de 12 points) contre Pitt et a terminé la saison 2017 sur une séquence de trois défaites consécutives.

Ce qui nous amène à Cincinnati. Les Bearcats ont en moyenne 7,24 verges par jeu (l’Indiana est à 5,50) et accordent 4,33 (l’Indiana est à 5,56). Ils ont été nettement meilleurs contre un calendrier plus difficile, donc à moins que les chiffres d’affaires ne gênent, cela sent comme une éruption. N’ayez pas peur de poser les points.

AUJOURD’HUI EST LE JOUR

Le jeu: MLB et Aaron Judge frapperont le home run n ° 61 contre les Red Sox

Les cotes/pari : +230 (10$ pour gagner 23$)

Le livre: FanDuel

Heure/Télé : 12h06 (Réseau MLB)

Notre avis : Cela fait trois longs jours depuis qu’Aaron Judge a battu le home run n ° 60, et maintenant qu’Albert Pujols a franchi le cap n ° 700 de sa carrière avec deux circuits vendredi soir, il est temps pour Judge d’égaler le record des Yankees / American League .

Si vous croyez au pouvoir du baseball, cela doit arriver ce week-end, n’est-ce pas ? Les Yankees à domicile (ils partent pour Toronto lundi) et affrontent leur rival des Red Sox.

Si vous croyez au test de la vue, Judge a frappé plusieurs fois vendredi mais n’a pas insisté – il a également frappé une balle profonde et a lancé une ligne simple au champ gauche. Il a frappé une autre balle sur la piste d’avertissement jeudi et a marché trois fois, et mercredi, il a frappé deux doubles. Ce ne sont pas les résultats d’un gars qui stresse d’être coincé à 60 ans.

Enfin, si vous croyez aux chiffres, le samedi a autant de sens que n’importe quel moment. Judge est 5 en 9 avec deux circuits cette année contre le partant de Boston Nick Pivetta, et il a en fait réussi un circuit à un rythme légèrement plus rapide pendant les matchs de jour.

Aujourd’hui est le jour.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du vendredi

MLB, Mariners-Royals moins de 7,5 ans (GAGNE 30 $)

Bénéfice/perte du vendredi : +$30 (1-0)

Total pour la semaine : -35,50$ (4-5)

Total pour septembre : -$217.90 (16-26)

Cumul pour 2022 : -$266.70 (239-275)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).