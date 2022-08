Meilleurs paris pour le 24 août – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) proposé par les paris sportifs mobiles. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des diverses augmentations de cotes offertes par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 25 août :

MEILLEUR JEU

Le jeu: PGA Tour Championship, Justin Thomas terminera dans le top 10

Les cotes/pari : +110 (40 $ pour gagner 44 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : Du jeudi au dimanche sur ESPN+, Golf Channel et NBC (samedi et dimanche)

Notre avis : JT a été tout sauf génial ces derniers temps et n’a qu’un seul top 10 depuis sa victoire au championnat PGA en mai. Cependant, il semble briller quand il le faut absolument, et c’est la semaine pour le faire.

Il commence le tournoi à -3, soit sept coups de retard sur le n ° 1 Scottie Scheffler, mais son score d’ouverture est assez bon pour l’ouvrir dans le top 10, ce qui montre que nous obtenons de la valeur ici.

Thomas a terminé 13e au championnat FedEx St. Jude il y a deux semaines pour gagner des points indispensables, et bien qu’il ait été 58e la semaine dernière à la BMW, ce deuxième tour 73 l’a en quelque sorte démêlé pendant quelques jours, et cela pourrait être dû à un peu de rouille. Il n’a pas joué pendant un mois avant St. Jude, et on peut s’attendre à ce qu’il soit sur son match A à l’approche de la finale de cette saison.

UN AUTRE TOUR TOP 10

Le jeu: Top 10 de Cameron Smith

Les cotes/pari : -110 (11$ pour gagner 10$)

Le livre: Césars Sportsbook

Notre avis : Vous cherchez quelqu’un avec une puce sur son épaule avant la semaine? C’est Cameron Smith. Il a pris une semaine de congé la semaine dernière pour se reposer une hanche malade, mais il faut se demander si c’était vraiment pour se rafraîchir après son erreur dans le St. Jude la semaine précédente, au cours de laquelle il a été pénalisé pour avoir frappé depuis une zone illégale le jour. après qu’il aurait dû encourir la peine.

Nous avons entendu suffisamment de discussions sur LIV, et nous n’entrerons certainement pas dans ce segment des choix, mais Smith a le courage intestinal de donner l’un de ses 10 chiffres à la PGA. (Vous choisissez lequel.)

VALEUR LONGUE DURÉE

Le jeu: Sam Burns remporte le Tour Championship

Les cotes/pari : +2200 (5 $ pour gagner 110 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Notre avis : Tout le monde aime un outsider, à peu près tous les fans de golf autour de ces racines de parties pour l’ancien LSU Tiger Sam Burns et toute personne normale aime un outsider.

Nous avons toutes ces choses ici, car Burns commencera le tournoi à seulement cinq coups du rythme de Scheffler avec seulement trois golfeurs devant lui. C’est un peu plus d’un coup par jour qu’il doit rattraper, et à ce prix, on l’aime plus que tout autre jeu de sa gamme.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

MLB prop parlay : Max Fried des Braves et JT Brubaker des Pirates chacun plus de 5,5 retraits au bâton (GAGNE 87 $)

Ligne de course MLB : Marlins-Athletics sur 7 courses (GAGNE 10 $)

Bénéfice/perte du mardi : +97$ (2-0)

Total pour la semaine : +74$ (3-1)

Total pour août : +$41.50 (23-25)

Cumul pour 2022 : -$98.60 (214-240)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).