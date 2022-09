Meilleurs paris pour le 21 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 21 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Total MLB, Giants at Rockies moins de 10 courses

Les cotes/pari : +100 (30 $ pour gagner 30 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 19 h 40 (MLB TV)

Notre avis : Logan Webb de San Francisco a très bien lancé contre le Colorado cette saison, y compris une performance de sept manches et trois points à Denver le 18 mai. En fait, dans les deux matchs au cours desquels il a lancé contre les Rocheuses, le total a été de total de huit points ou moins marqués dans le match.

Pendant ce temps, German Marquez n’a lancé contre les Giants qu’une seule fois toute la saison – une victoire 5-3 à Oracle Park le long de la baie début juin.

Bien qu’aucun des deux lanceurs n’ait été particulièrement bon au cours des derniers départs, cela semble être un jeu parfait avec le public qui aime ici.

Oh, et c’est censé être frais et peut-être un peu humide. Cela ne fait pas de mal non plus de parier sous le total.

UN TOTAL DANS LE SENS OPPOSÉ

Le jeu: Total MLB, Cubs à Marlins sur 6,5 courses

Les cotes/pari : -115 (11,50$ pour gagner 10$)

Le livre: WynnBet

Heure/Télé : 17h40 (MLB TV)

Notre avis : Mardi, nous avons obtenu les moins de 7 ans dans celui-ci avec une finale 2-1. Alors qu’est-ce que les livres ont fait, ils ont osé aller encore plus bas à 6,5.

Étonnamment, c’est près de 50-50 sur les billets ici, car même Joe Q. Public comprend ce qui se passe ici. Cependant, cela pourrait être un bon endroit pour que les infractions prennent un peu d’élan, et à 6,5, à moins qu’une infraction ne soit complètement inactive, il serait difficile de rester en dessous de ce nombre une deuxième journée consécutive.

Les Cubs avaient marqué trois points ou plus lors de sept de leurs 11 matchs précédents, tandis que les Marlins avaient fait de même lors de cinq matchs de suite avant mardi.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du mardi

Ligne d’argent MLB: Reds over Red Sox (PERDU 31,50 $)

Total MLB : Cubs contre Marlins en moins de 7 courses (GAGNE 10 $)

Bénéfice/perte du mardi : -$21.50 (1-1)

Total pour la semaine : +$62 (1-3)

Total pour septembre : -$244.40 (13-24)

Cumul pour 2022 : -$293.20 (236-273)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).