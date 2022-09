Meilleurs paris pour le 2 septembre – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le vendredi 2 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Football universitaire, ligne d’argent de l’Illinois sur l’Indiana

Les cotes/pari : +100 (30 $ pour gagner 30 $)

Le livre: FanDuel

Heure/Télé : 19h (FS1)

Notre avis : Notre choix de Purdue a perdu de façon déchirante d’un demi-point hier soir, alors pourquoi ne pas s’en prendre au plus grand rival des Chaudronniers pour renverser le mojo?

Bien sûr, cela ne fonctionne pas vraiment de cette façon, mais c’est un bon choix en soi. D’une part, l’Illinois a réussi son match d’ouverture la semaine dernière – une bonne chose parce que l’Illini a eu la chance de résoudre les problèmes mais n’a pas eu à travailler trop dur dans une victoire de 38-6 contre le Wyoming.

C’est l’autre partie de cela. L’Illinois est plus sûr que l’Indiana. L’Illini a lancé une défense Bret Bielema vintage – du type Wisconsin plus que la version Arkansas – contre le Wyoming, n’accordant que 1,5 mètre par tentative de dépassement.

L’Indiana est meilleur que le Wyoming, mais on ne sait pas pourquoi les Hoosiers sont favorisés ici. Leur quart-arrière partant n’a pas été annoncé, mais la plupart des rapports favorisent Connor Bazelak, le transfert du Missouri qui a lutté contre les meilleures défenses pendant la majeure partie de sa carrière dans la SEC.

Si vous voulez devenir gourmand, parlay Illinois avec les moins de 46,5 ans ici. Sinon, prenez la cote +100 sur la money line et courez.

MLB VENDREDI SOIR

Le jeu: MLB, ligne d’argent des Phillies sur les Giants

Les cotes/pari : +100 (10 $ pour gagner 10 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 21h15 (Apple TV+)

Notre avis : Voici un exemple de ligne qui n’a tout simplement pas beaucoup de sens. Oui, les Phillies sont sur un long voyage en voiture et loin de chez eux. Mais ils sont déjà dans l’Ouest depuis toute la semaine et, très franchement, ils sont bien meilleurs que les Giants effondrés et battus.

San Francisco commence Alex Cobb, qui a généralement été solide dans l’orange et le noir mais qui a un peu fait tourner ses pneus récemment, luttant pour approfondir les matchs, abandonnant plus de coups sûrs et retirant moins de frappeurs. Comparez cela avec le partant des Phillies Kyle Gibson, qui a cinq départs de qualité lors de ses six dernières sorties (et en a également eu un contre les Giants en mai).

Les alignements ne sont pas un concours, les Phillies ont le meilleur démarreur et les Giants sont glacials. Même l’argent? Prends-le.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Football universitaire : Purdue +3,5 sur Penn State (perdu 30 $)

Football universitaire : Virginie-Occidentale-Pitt moins de 52 ans (perdu 10 $)

Bénéfice/perte du jeudi : -$43 (0-2)

Total pour la semaine : +$24.40 (3-6)

Total pour septembre : -$43 (0-2)

Cumul pour 2022 : -$91.80 (223-251)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).