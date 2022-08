Meilleurs paris pour le 17 août – Shaw Local

Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 17 août :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Championnat PGA BMW, Jon Rahm termine dans le top 10

Les cotes/pari : +140 (40 $ pour gagner 56 $)

Le livre: FanDuel

Heure/Télé : Jeudi et vendredi, de 8h45 à 18h sur ESPN+ et de 14h à 18h sur Golf Channel. Samedi et dimanche, de 6 h 30 à 17 h sur ESPN +, de 11 h à 13 h sur Golf Channel et couverture en vedette sur NBC de 13 h à 17 h

Notre avis : L’Espagnol a payé pour nous la semaine dernière au FedEx avec des rondes solides samedi et dimanche pour terminer dans une égalité à six pour la cinquième place, et comme il occupe actuellement la 14e place du classement FedEx, on pourrait faire valoir que Rahm a comme beaucoup à gagner ou plus que n’importe qui d’autre dans le top 20.

Avec 1 882 points de retard sur Will Zalatoris, le vainqueur cette semaine, le vainqueur de la BMW obtient 2 000 points. Rahm sait que s’il va grimper dans ce top 10 et profiter des coups gratuits lors du Tour Championship de la semaine prochaine, il devra terminer dans le top quatre ou cinq.

Et avec toute cette pression et de gros enjeux en jeu, nous irons avec le gars qui a été là et qui a terminé neuvième ou mieux au cours des trois dernières BMW avec une victoire pure et simple en 2020.

PS Si vous n’utilisez pas FanDuel, assurez-vous de magasiner ce pari, car les chiffres varient considérablement. Je l’ai vu aussi bas que -115 sur un livre, et à ce prix, il n’y a aucune valeur.

PARLAGE MLB

Le jeu: Red Sox-Pirates sur 8 courses et Mets sur Braves

Les cotes/pari : +210 (10 $ pour gagner 21 $)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : Red Sox-Pirates à 18h05 et Mets-Braves à 18h20 (MLB TV)

Notre avis : Commençons par Boston et Pittsburgh, qui comprend deux lanceurs partants dans Roansy Contreras des Pirates et le vieil homme Rich Hill des Red Sox, qui ont accordé un total de 20 points mérités lors de leurs trois derniers départs. Hill n’a pas réussi à sortir du cinquième depuis avant qu’une blessure ne le fasse reculer, tandis que Contreras n’a pas lancé depuis le 7 juillet.

Pour les Mets, ils font de leur mieux pour se séparer au sommet de la National League East de l’ennuyeux champion du monde en titre Atlanta Braves, et ce soir est un gros. Max Scherzer devrait être en mesure de faire le travail contre le nouveau partant des Braves, Jake Odirizzi, qui a eu deux départs en moins de 5 manches depuis son arrivée.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Accessoire MLB : Robbie Ray des Mariners sur 7,5 Ks (GAGNE 30 $)

Moneyline MLB: Dodgers over Brewers (PERDU 10 $)

Bénéfice/perte du mardi : +$20 (1-1)

Total pour la semaine : -$0.60 (2-2)

Total pour août : -$132.60 (13-20)

Cumul pour 2022 : -$272.70 (204-235)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).