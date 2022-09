Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) proposé par les paris sportifs mobiles en Louisiane. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le mercredi 14 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Ligne d’argent MLB, Nationals over Orioles

Les cotes/pari : +127 (30 $ pour gagner 38,10 $)

Le livre: WynnBet

Heure/Télé : 18 h 05 (MLB TV)

Notre avis : Combien de fois dans ce spot avons-nous dit que nous aimions faire pâlir le public, et tous ceux qui nous suivent régulièrement savent que c’est là que nous avons eu notre plus grand succès. Pourtant, cela peut être une proposition effrayante de parier sur l’une des pires équipes de baseball contre une autre qui a encore de minces espoirs en séries éliminatoires.

Ici, cependant, Baltimore est sur la route avec un lanceur à Tyler Wells qui a très bien commencé, mais vient de rentrer d’un long passage en IL et n’a lancé que 2,1 manches contre Toronto lors de son premier match la semaine dernière. Auparavant, fin juillet, il avait accordé quatre points mérités en 4,1 manches à Tampa Bay et cinq en 5 manches aux Yankees.

En d’autres termes, cela va être un jeu d’enclos pour les Orioles, et alors que Patrick Corbin a été plutôt mauvais cette saison, avant sa dernière sortie le 9 septembre ve. Philadelphie, il avait mis en place des départs et des victoires de qualité consécutifs contre les Mets et les Reds.

Nous aimons la valeur ici, et encore une fois, nous aimons parier contre Joe Q. Public.

PARLAGE DES FAVORIS

Le jeu: Parlay MLB, Mets sur Cubs et Dodgers sur Diamondbacks

Les cotes/pari : +176 (10 $ pour gagner 17,60 $)

Le livre: WynnBet

Heure/Télé : Mets-Cubs à 18h05 (MLB TV et SportsNet NY); Dodgers-Diamondbacks à 20h40 (MLB TV)

Notre avis : Donc, notre gars Spencer “The Guru” Urquhart est allé sur un énorme membre mardi non seulement en effaçant le public, mais en se moquant d’eux, emmenant les Cubs pour vaincre Jacob deGrom à Wrigley Field. Le golf applaudit pour une telle force intestinale.

Ce soir, pas tellement. On va au bien avec notre combinaison de favoris qu’on aime le plus, et pourquoi pas potentiellement les deux meilleures équipes de la Ligue Nationale.

Les Mets sont dans un cliffhanger d’une course avec les Braves d’Atlanta, et ils ne peuvent tout simplement pas perdre un match comme celui-ci après avoir perdu avec leur as sur la colline mardi contre l’un des aussi-rans. Pour les Cubs, Drew Smyly a été bon à certains moments, mais il a été tout simplement horrible à d’autres – comme il y a deux départs en accordant sept points aux Cardinals en seulement 2,1 manches.

Pendant ce temps, les Dodgers semblent être sur le régulateur de vitesse, malgré le fait qu’ils ont presque verrouillé le terrain tout au long des séries éliminatoires. Ils ne sont plus qu’à deux victoires du numéro 100 et ont en ligne de mire le record des Mariners de 116 en 2001. (OK, ils devraient aller 18-3 pour égaliser, mais ils ont le calendrier pour le faire.)

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du mardi

Ligne d’argent MLB: Phillies contre Marlins (GAGNE 30,50 $)

Ligne d’argent MLB: Cubs over Mets (GAGNE 33,50 $)

Bénéfice/perte du mardi : +$63.50 (2-0)

Total pour la semaine : +$21.70 (2-2)

Total pour septembre : -135,40$ (9-15)

Cumul pour 2022 : -$184.20 (232-264)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).