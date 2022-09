Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le dimanche 11 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Teaser NFL, 49ers -0,5 sur Bears et Colts -1 sur Texans

[ Know the difference between a teaser and a parlay ]

Les cotes/pari : -120 (48$ pour gagner 40$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : Les deux matchs à midi; 49ers-Ours sur FOX ; Colts-Texans sur CBS sur certains marchés

Notre avis : Normalement, je ne plaisante pas avec les paris «trop beaux pour être vrais», mais sérieusement, si celui-ci manque, beaucoup de gens vont déchirer leurs entrées Survivor Pool.

Lorsque vous créez un teaser, vous essayez de vous assurer que vous franchissez les numéros clés de 3, 6 et 7, et ce pari raye toutes ces cases clés. Certes, les deux équipes sont sur la route, mais mes cotes de puissance indiquent que ces deux écarts devraient être un peu plus grands qu’ils ne le sont.

San Francisco devrait être un favori de huit points contre une équipe de Chicago qui aura du mal à gagner quatre ou cinq matchs cette saison, tandis qu’Indianapolis, favori de l’AFC South, pourrait être un favori de 10 points dans ce même match s’il avait été joué le mois prochain.

Tout est une question de valeur, et le simple fait d’avoir besoin de ces équipes pour gagner est une évidence. (Je n’aurais probablement pas dû dire ça à haute voix. Toucher du bois ou quelque chose comme ça. Vite.)

CHIEN À LA MAISON PRIMETIME

Le jeu: Écart NFL, Cowboys +2,5 sur Buccaneers

Les cotes/pari : -110 (16,50$ pour gagner 15$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 19 h 20 (NBC)

Notre avis : Je l’ai dit toute la semaine : je ne comprends tout simplement pas cette propagation. Bien sûr, la dernière fois que j’ai dit cela, c’était jeudi, et Buffalo s’est assuré que je n’irais pas 272-0 avec mes choix de la NFL le premier soir.

Je m’en tiens à ce que mon analyse me dit. Les deux équipes ont des problèmes avec leur ligne offensive, et les deux ont de la fragilité au receveur large. Cela étant dit, j’achète la défense des Cowboys et Dak Prescott, surtout à domicile pour ouvrir la saison en prime time.

“Mais attendez. Tampa Bay a récupéré Tom Brady. Oui, je me suis certainement trompé sur lui auparavant, mais cette longue mise à pied avant de finalement revenir et sa présence étrange depuis son retour me semblent étranges.

En fin de compte, la seule chose sur laquelle je base vraiment ce choix est que je pense que Dallas est une meilleure équipe que Tampa Bay, et pour obtenir des points – en particulier près d’un panier quand ils ont perdu par deux à Tampa lors du premier match de l’année dernière – me dit que nous obtenons de la valeur ici.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du samedi

Football universitaire : Kentucky +6 contre la Floride (GAGNE 30 $)

Football universitaire : Washington State-Wisconsin under 49.5 (WON $15)

Bénéfice/perte du samedi : +45$ (2-0)

Total pour la semaine : +$77.50 (7-3)

Total pour septembre : -92,60$ (7-11)

Cumul pour 2022 : -$141.40 (230-260)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).