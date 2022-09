Chaque jour, l’un de nos experts proposera un meilleur pari (ou deux ou trois) que les paris sportifs mobiles proposent. Il peut s’agir d’un pari de propagation traditionnel, d’un accessoire de joueur ou de l’une des différentes augmentations de cotes proposées par les livres.

Voici nos meilleurs paris pour le samedi 10 septembre :

MEILLEUR JEU

Le jeu: Football universitaire, Kentucky +6 sur la Floride

Les cotes/pari : -110 (33$ pour gagner 30$)

Le livre: Césars Sportsbook

Heure/Télé : 18h (ESPN)

Notre avis : Comme le Bet.NOLA.com l’équipage a déclaré lors de l’émission Bayou Bets de jeudi, nous pensons que la Floride a utilisé chaque once d’émotion dont elle dispose pour contourner l’Utah la semaine dernière à The Swamp. Maintenant, ils obtiennent une équipe du Kentucky très sous-estimée lors de leur match d’ouverture SEC le samedi suivant.

Les Wildcats ont remporté deux des quatre derniers matchs de la série après que les Gators en aient remporté 31 de suite de novembre 1987 à septembre 2017. L’une de ces victoires pour le Kentucky est survenue à Gainesville, en Floride, en 2018.

Il ne fait aucun doute que Mark Stoops a ses Wildcats sans peur de n’importe quel endroit ou de n’importe quel adversaire, et avec une victoire ici, ils pourraient faire une course surprise dans la SEC East – au moins jusqu’à ce qu’ils affrontent la Géorgie lors de leur avant-dernier match de saison régulière à Lexington en novembre. 19.

Si vous voulez être plus fringant et prendre la ligne d’argent à +192, nous pensons qu’il y a de la valeur là-bas, mais nous allons jouer plus prudemment et prendre les six points, qui étaient cinq plus tôt cette semaine.

BFC SOUS À MADISON

Le jeu: État de Washington-Wisconsin moins de 49,5

Les cotes/pari : -110 (16,50$ pour gagner 15$)

Le livre: PariMGM

Heure/Télé : 2h30 de l’après-midi. (RENARD)

Notre avis : Les deux équipes ont disputé des matchs au cours desquels moins de 41 points ont été marqués lors de leur premier match, et il y a de fortes chances que nous voyions à nouveau des chiffres autour de 41 samedi.

Le Wisconsin est connu pour sa défensive, et ils ne devraient pas avoir beaucoup de mal à arrêter l’offensive des Cougars. Cependant, nous ne faisons pas suffisamment confiance à l’offensive des Badgers pour marquer 17 points, nous allons donc choisir la meilleure valeur dans ce match.

Franchement, cela pourrait être l’une des meilleures valeurs de la journée – même si les paris sous-jacents dans le football universitaire effraient les bejeezus du parieur occasionnel.

COMMENT NOUS AVONS RÉUSSI

Les meilleurs paris du vendredi

Ligne d’argent MLB: Braves over Mariners (GAGNE 30 $)

Football universitaire : Louisville +6,5 sur le centre de la Floride (GAGNE 10 $)

Bénéfice/perte du vendredi : +40$ (2-0)

Total pour la semaine : +$22.50 (5-3)

Total pour septembre : -137,60$ (5-11)

Cumul pour 2022 : -$186.40 (228-260)

REMARQUE: Si une ligne ou une cote est négative, il considère le jus qu’il faut mettre pour placer le pari. Ex : L’équipe A est à -160 sur la money line, il faudrait miser 160 $ ​​pour gagner 100 $ (ou 16 $ pour gagner 10 $). OU L’équipe B est un favori de 5 points à -110, il faudrait parier 110 $ pour gagner 100 $ (ou 11 $ pour gagner 10 $.)

Inversement, sur les lignes positives, si l’équipe C est à +140 sur la money line, un 100$ rapportera 140$ (ou 10$ pour gagner 14$).