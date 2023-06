Meilleurs paris NRFI et YRFI aujourd’hui (Cubs Can’t Stop Scoring on Pittsburgh)

Nous avons une liste complète de matchs MLB ce soir et cela signifie beaucoup de bons choix pour les paris sur la première manche. J’ai mes meilleurs choix pour un pari No Run First Inning et un pari Yes Run First Inning mardi, y compris peut-être le pire lanceur de première manche de tout le baseball prenant le monticule contre une équipe qui a battu la sienne quatre fois de suite.

Passons directement aux choix et encaissons tôt un mardi soir complet de baseball.

Meilleur pari NRFI aujourd’hui

Gerrit Cole est sur le monticule pour les Yankees dans celui-ci et il a une MPM de 3,60 dans la première manche, ce qui est supérieur à sa MPM de 2,75 pour la saison, mais reste solide. Je ferai confiance à Cole pour obtenir trois retraits contre les Mariners.

Plus important encore, je ferai confiance au fait que Cole doit être formidable aujourd’hui car les chauves-souris de New York ont ​​​​disparu ces derniers temps.

Au cours de la semaine dernière, les Yankees sont les derniers de la MLB avec un OPS d’équipe de 0,554. Sans Aaron Judge dans l’alignement, ils sont un désastre total qui est également le dernier de l’OPS et le dernier des courses de toute la MLB en juin.

Meilleur pari YRFI aujourd’hui

Lorsque le deuxième pire lanceur de la première manche ERA est sur le monticule, vous devez prendre la première manche sur 0,5. Johan Oviedo a une MPM de 9,64 en première manche cette saison avec quatre circuits et huit marches pour seulement 12 retraits au bâton lors de ses 14 premières manches.

Seul Lance Lynn a une moins bonne MPM en première manche. Oh et les Cubs ont marqué 36 points en quatre matchs contre les Pirates, dont une victoire de 8-0 hier.

—

