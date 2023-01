Meilleurs paris NBA aujourd’hui (Prédictions pour Luka Doncic, Clippers-Pacers)

Après une brève pause à Noël, je suis de retour avec ma colonne des meilleurs paris de la NBA pour nous faire entrer dans la nouvelle année.

Le réveillon du Nouvel An nous amène une tonne d’équipes lors du match retour consécutif, y compris les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui font partie de l’une des pièces de l’action de samedi.

De plus, j’ai un accessoire de joueur plus d’argent pour monter l’une des mains les plus chaudes de la NBA en ce moment.

Clôturons 2022 en beauté ! Voici les choix d’aujourd’hui :

Record des meilleurs paris NBA à ce jour

Les meilleurs paris de la NBA aujourd’hui

Los Angeles Clippers -3 (-110) contre Indiana Pacers

Pélicans de la Nouvelle-Orléans-Memphis Grizzlies PLUS DE 233 (-110)

Luka Doncic va enregistrer un triple double (+350)

Los Angeles Clippers -3 (-110) contre Indiana Pacers

Les Clippers de Los Angeles cherchent à clôturer leur voyage sur la route avec une victoire, après avoir partagé les quatre premiers matchs.

Les pertes de Los Angeles sont venues aux Philadelphia 76ers et aux Boston Celtics, donc je pense que cette ligne de seulement trois points est un peu courte avec Kawhi Leonard et Paul George tous les deux en bonne santé.

Les Clips vont vouloir ralentir le rythme (22e en NBA), d’autant plus qu’Indiana a concocté quelques grosses soirées marquantes lors de ses derniers matchs.

Los Angeles dispose d’une défense d’élite (troisième de la ligue au classement défensif) qui devrait ralentir cette attaque des Pacers. Les Pacers ont été solides en tant que chiens à domicile cette saison, mais Los Angeles est maintenant 6-5 ATS en tant que favori de la route.

Kawhi et PG devraient être trop pour Indiana à gérer en défense.

Pélicans de la Nouvelle-Orléans-Memphis Grizzlies PLUS DE 233 (-110)

Je ne veux pas marquer de points avec les Memphis Grizzlies ici puisque la Nouvelle-Orléans a remporté cinq victoires consécutives, mais il y a une tonne de valeur sur ce total.

La première rencontre (sans Zion Williamson) entre ces équipes s’est terminée avec 215 points, mais la seconde a grimpé à 243.

Memphis se classe 10e de la ligue en rythme, une place au-dessus de la Nouvelle-Orléans (11e). Ces deux équipes sont parmi les 10 meilleures de la ligue en points par match, et les Grizzlies passent du neuvième au classement général au sixième lorsqu’ils sont à domicile.

Les Pélicans disputent le match retour d’un match consécutif, mais ils ont atteint le PLUS dans cette situation trois fois en quatre matchs cette saison. De plus, les Pels ont franchi cette ligne dans cinq de leurs six derniers matchs et 21 fois en 35 matchs.

Ce match devrait apporter une tonne de feux d’artifice, donc je serai heureux de prendre le OVER à moins de 235.

Luka Doncic va enregistrer un triple double (+350)

Luka Doncic a mis en place des triples doubles consécutifs pour les Mavericks de Dallas, et il a une chance d’en mettre un troisième contre une équipe des San Antonio Spurs qui se classe bon dernier de la NBA en termes de classement défensif et net.

Les Spurs accordent également le plus de passes décisives par match en NBA, ce qui devrait permettre à Doncic d’impliquer ses coéquipiers tôt et souvent.

Dallas a lutté contre la propagation en tant que favori de la route cette saison, donc je ne m’attends pas à ce que ce match devienne incontrôlable aussi vite que certains pourraient le penser. Luka a réalisé au moins un double-double lors de quatre de ses cinq derniers matchs, et il a terminé avec au moins huit passes décisives et huit planches ou plus en cinq matchs consécutifs.

Avec Dorian Finney-Smith et Josh Green absents, Dallas s’appuiera encore plus sur Luka. Pourquoi ne pas le prendre pour obtenir un troisième triple double consécutif à une cote favorable?

Retrouvez le record de paris complet de Peter Dewey ici.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.