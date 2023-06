Meilleurs paris hippiques pour vendredi: choix pour Sandown, Aintree et Goodwood

Pronostiqueur et journaliste de renom, Ed Quigley alias «Longshot Ted» a tiré sur les gagnants mardi et est de retour avec ses meilleurs paris pour l’action de vendredi.

Les paris de Ted pour vendredi :

Spectacle sur scène de Sandown 3.50 – parier avec fourre-tout

– parier avec Sandown 4.25 Leadenhall – parier avec Guillaume Colline

– parier avec Cisaille Aintree 6.25 – parier avec PariVictor

– parier avec Aintree 7.00 Panier d’orge – parier avec BetUK

– parier avec Goodwood 7,50 Fairbanks – parier avec bet365

Sandown 3.50 – Spectacle sur scène

Roger Charlton a traversé une période stérile où peu de ses cordes tiraient du tout, mais ils semblent avoir surmonté ce malaise et, par conséquent, ont quelques individus qui pourraient facilement avoir beaucoup plus à offrir cette saison. SPECTACLE a couru avec crédit sur les deux départs cette saison et attire vraiment l’attention ici en passant à 10f pour la première fois. Le hongre était resté quatrième sur 7f à Kempton lors de sa réapparition saisonnière, puis a produit un effort similaire lors de la troisième à Ascot la dernière fois. C’était sur un terrain mou qui n’aurait pas joué pour ses atouts, mais à son crédit, il n’a pas fléchi dans les phases finales, donnant l’impression qu’un plus grand test d’endurance suffira. Eh bien, j’ai mon souhait ici, car nous sommes à 10f pour la première fois, et je pense que cela pourrait libérer son potentiel avec la forme susmentionnée de la cour maintenant en bon état. Sur une marque de 74, il semble un solide jeu dans chaque sens avec neuf coureurs qui doivent aller au poste dans ce handicap pour les 3 ans.

Sandown 4.25 – Leaden Hall

Les clignotants s’allument pour la première fois sur LEADENHALL, qui a clairement ses caprices, mais qui a sans aucun doute beaucoup de capacité pour aller avec. Le fils de Kingman fait ses débuts en Handicap ici, et je ne serais pas surpris s’il y avait plus à sortir d’une marque de 73, surtout avec le pas en arrière à 7f qui semble sûr de convenir. Il avait l’air un peu tapé pour les orteils à une étape vitale de plus de 6f à Salisbury la dernière fois lors de sa réapparition saisonnière, et il pourrait facilement avoir beaucoup plus à offrir à 7f, et a parfaitement le droit de se déshabiller pour sa dernière sortie qui est venu après une pause de 217 jours. Rossa Ryan fait le tour du fils de Kingman qui a l’air d’un joueur sérieux ici.

Aintree 6.25 – Cisaille

Les Paul Nicholls formés TONDEUR peut atteindre la cible dans cette poursuite à handicap limité pour novices. Le joueur de 7 ans a bien démarré sa carrière de chasseur lors de sa victoire à Ludlow le mois dernier, où il a brillamment sauté lors de son premier départ sur les plus grands obstacles. Il est dans une course plus difficile ici, mais n’a poussé que 2 livres pour sa dernière victoire, il peut frapper à nouveau ici pour la cour rouge de Ditcheat. Harry Cobden est dans l’assiette de ce type non exposé qui a un potentiel inexploité pour rester en chasse, et la combinaison semble avoir les outils nécessaires pour repousser à nouveau l’opposition.

Nos sites de paris hippiques préférés Pariez sur le sport des rois

Aintree 7.00 – Panier De Orge

L’équipe de Ben Pauling fait le long voyage depuis sa base des Cotswolds pour tenter de décrocher le butin dans cette chasse aux handicaps avec DE PANIER D’ORGE. Le joueur de 10 ans jouit d’un bon terrain et a le droit de s’être présenté pour une course de dérouillage à Cartmel le mois dernier. Avec cette course à son actif, il pouvait facilement faire sentir sa présence ici, soulagé de 2 livres dans les poids. Le hongre a un taux de frappe sain sur les clôtures et cherchera à ajouter au décompte avec Kielan Woods qui prend le relais.

Goodwood 7.50 – Fairbanks

Il est difficile de regarder au-delà des affirmations de FAIRBANKS qui arrive ici sur un hattrick, et a été vu pour la dernière fois lors de la pulvérisation du terrain à Leicester il y a 10 jours, et bien que dans une course plus profonde ici, semble celui à battre sous un penalty. Le poulain formé par Andrew Balding n’a fait qu’une bouchée de ses sept rivaux et est officiellement 5lb « bien-in » ici. Depuis que la visière a été appliquée, sa forme a atteint de nouveaux niveaux et comme il est clairement en plein essor, il peut frapper à nouveau ici avant d’être réévalué. David Probert est en selle pour la balade sur le fils de Nathaniel, et le duo a l’air solide ici. Bulldog Spirit offrira plus de test que ses rivaux récents pour le chantier Charlie Johnston en forme, mais c’est Fairbanks qui peut gagner à nouveau ici.

