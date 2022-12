Meilleurs paris de touché à tout moment pour la semaine 16 de la NFL (Darnold domine)

L’ardoise de la veille de Noël de la NFL est à nos portes, et avec elle vient 11 affrontements différents aujourd’hui sur lesquels parier, suivis de quatre autres le jour de Noël et le football du lundi soir.

Tout au long de la semaine, notre équipe de BetSided a partagé nos meilleurs paris et nos meilleurs accessoires pour chaque match sur le tableau. Maintenant, nous nous concentrons sur nos meilleurs choix pour trouver de la saleté, chercher à encaisser de grosses cotes, et aussi pour nous vanter dans notre concours interne “Sunday Six”.

Vous trouverez ci-dessous les meilleurs paris de touché à tout moment de notre équipe pour la semaine 16 de la NFL, ainsi que les meilleures cotes disponibles pour chaque joueur disponible sur le tableau des paris sportifs.

Vous pouvez suivre nos derniers classements et nos sélections à jour ICI.

Meilleurs choix de touché à tout moment pour la semaine 16

Jerick McKinnon – Chiefs de Kansas City contre Seahawks de Seattle

J’ai fait des allers-retours cette semaine pour savoir quel porteur de ballon des Chiefs de Kansas City je veux soutenir, mais finalement je me range du côté de Jerick McKinnon, qui a cinq scores lors des trois derniers matchs de l’équipe.

McKinnon est une menace de réception importante hors du champ arrière pour KC (quatre scores de réception au cours des trois derniers matchs) et il a un match favorable sur le terrain ici, car Seattle a donné 19 touchés au sol au cours de la saison 2022.

McKinnon a des touches à deux chiffres en trois matchs consécutifs, passant de 10 à 13 à 18 lors de son dernier match. Je chevaucherai la main chaude pour trouver la zone des buts lors de la semaine 16. -Peter Dewey

Trouver Peter Dewey dossier complet des paris ici.

Sam Darnold – Panthers de la Caroline contre Detroit Lions

Je suis déjà sur les Panthers pour réussir la surprise en tant que chien à 3 points à la maison, alors quel est le mal à soutenir Darnold comme mon meilleur pari de touché à tout moment dans un match favorable avec des cotes proches de 5/1 ?

Les Lions accordent les yards les plus rapides aux quarterbacks par une large marge (539 contre 506 pour les Dolphins de Miami et 368 pour les Eagles de Philadelphie). Ils ont également accordé les deuxièmes touchés les plus rapides aux QB (6) autres que les Bears de Chicago (8).

La météo à Charlotte appelle aujourd’hui des températures dans les hautes années avec des vents de 10 à 12 mph. Ce ne sont en aucun cas les pires prévisions météorologiques à travers le pays, mais cela reste un match très chargé pour la Caroline s’ils ne jouent pas par derrière pendant la majeure partie de l’action.

Suivez tous Les paris de Ben se jouent en temps réel ICI !

Isaiah Hodgins – Giants de New York contre Vikings du Minnesota

Hodgins est de plus en plus sur le terrain, voyant au moins 80% des clichés pour les Giants au cours des trois dernières semaines. Il a réussi au moins quatre attrapés lors de ses trois derniers matchs et a marqué un touché lors des deux matchs précédents avant la semaine dernière.

Les Giants font face à une moitié inférieure de la ligue secondaire chez les Vikings, qui sont 22e en Dropback / EPA. Je m’attends à ce que le jeu de passes des Giants connaisse le succès et je soutiendrai Hodgins pour maintenir son bon jeu avec un touché. – Roseau Wallach

Suivre tout Les paris de Reed sur Betstamp ICI !

Taysom Hill – Saints de la Nouvelle-Orléans à Cleveland Browns

Dennis Allen n’a pas été un bon entraîneur-chef pendant une grande partie de 2022, mais il devrait être un idiot pur et simple pour ne pas affronter Taysom Hill contre Andy Dalton pendant la majorité de ce match.

Personne ne pourra lancer la balle par ce temps, donc Hill est bien mieux placé que Dalton. Le refroidissement éolien à Cleveland sera de -11 et ils prévoient des vents de 40 mph. Honnêtement, Allen aurait dû faire venir le coordinateur offensif de l’armée cette semaine et installer la triple option.

Les Browns sont terribles pour arrêter la course et ce match va être gagné sur le terrain. Hill est l’arme pas si secrète des Saints. –Josh Yourish

Suivez tous les paris de Josh Yourish ICI

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.