Au fil des années, les data scientists de PFF ont développé et mené de nombreuses études pour mieux comprendre et prédire les performances.

Bien que bon nombre de ces travaux fondateurs aient fait avancer la conversation et restent certainement en arrière-plan, l’objectif est d’identifier comment les résultats se manifestent dans des confrontations hebdomadaires particulières et de trouver les confrontations ou les interactions que le marché des paris a négligées.

Certains paris suivront les marchés traditionnels, mais d’autres se tourneront vers des marchés plus exotiques pour garantir que nous utilisons le meilleur marché pour une thèse ou un angle particulier.

Angle de match : CJ Stroud obtient les poches propres dans lesquelles il prospère pour battre les Panthers de la Caroline au fond du terrain

• Le quart-arrière des Texans CJ Stroud a été parmi les meilleurs du jeu avec une poche vierge. Au cours de sept semaines, le signaleur recrue a généré 0,6 point attendu ajouté (EPA) par jeu de passe lorsqu’il a été maintenu libre de pression, l’une des meilleures notes de la ligue.

• Le problème pour Stroud et les Texans est qu’il a rarement eu des poches propres sur lesquelles opérer. Cela s’explique en partie par la ligne offensive, qui a subi quelques blessures en début de saison mais qui est désormais en bien meilleure santé.

• Cependant, cela ne devrait pas être un problème contre une défense des Panthers de la Caroline qui se classe actuellement dans le centile inférieur en termes de pression rapide générée.

• Les Panthers ont permis un jeu explosif sur 10,2 % des passes auxquelles ils ont été confrontés, le deuxième taux le plus élevé de la NFL. Bien sûr, plus de temps libre permettra aux équipes d’attaquer plus loin sur le terrain, là où CJ Stroud a excellé.

• Il est peu probable que Stroud continue d’afficher ces chiffres criards, mais il est au moins probable qu’ils soient précis sur le plan directionnel. Et avec le temps en poche, Stroud devrait être en mesure d’attaquer plus profondément sur le terrain au cours de la semaine 8.

Paris à faire : Spread des Texans, spreads alternatifs des Texans et dépassements de CJ Stroud, overs totaux de l’équipe texane

Angle de match : l’offensive de passe des Dolphins de Miami domine le plan des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

• Après une défaite décevante pour Miami lors de la semaine 7 et une victoire surprenante des Patriots contre les Bills de Buffalo, les marchés se sont écartés de 10 par rapport à la ligne prévisionnelle en faveur des Patriots.

• Mais ce match offre un énorme avantage aux Dolphins, même après avoir supprimé les fondamentaux de l’équipe. Comme nous l’avons étudié à PFF, la couverture masculine (plus que la zone) reflétera le talent sur le terrain – il s’agit d’un système de couverture dans lequel les bons receveurs battront le plus souvent les cornerbacks inférieurs, et vice versa.

• La Nouvelle-Angleterre offre une couverture masculine au troisième taux le plus élevé de la NFL malgré les récentes difficultés de ses cornerbacks. Jonathan Jones possède la note de couverture la plus élevée du groupe avec 59,2, 76e sur 117 qualifiés. À partir de là, cela ne fait qu’empirer.

• Pendant ce temps, Miami présente certains des meilleurs batteurs d’hommes de la NFL. Tyreek Hill et Jaylen Waddle ont possédé des cornerbacks adverses ces dernières années, et le QB Tua Tagovailoa mène la NFL dans la couverture EPA contre homme depuis 2022.

Paris à faire : Totaux de l’équipe des Dolphins, verges par la passe de Tua Tagovailoa, discussions dans le même match autour de l’offensive et du jeu de passes des Dolphins.