Meilleurs paris de la NBA aujourd’hui (prédictions pour Immanuel Quickley, Knicks-Celtics, Mikal Bridges et plus)

Mercredi soir a été central pour nos meilleurs paris NBA, avec seulement notre pari de ligne alternative sur les quatre choix.

Pas génial, surtout quand Jordan Poole fait un tir gagnant pour tomber à un demi-point de son accessoire. Mais bon, on rebondit aujourd’hui.

C’est une ardoise plus courte jeudi soir dans l’Association, mais je suis partout dans le match New York Knicks-Boston Celtics pour un côté et quelques jeux d’accessoires.

Nous n’avons pas un, pas deux, pas trois, mais quatre (ode à Miami Heat LeBron) accessoires de joueur à parier pour ce soir.

Entrons dedans :

Record des meilleurs paris NBA à ce jour

Les meilleurs paris de la NBA aujourd’hui

New York Knicks +8,5 (-110) contre Boston Celtics

Immanuel Quickley PLUS DE 18,5 points, rebonds et passes décisives (-120)

Julius Randle 13+ rebonds (+135)

Mikal Ponts PLUS DE 17,5 Points (+100)

Bojan Bogdanovic PLUS DE 23,5 points et passes décisives (-120)

New York Knicks +8,5 (-110) contre Boston Celtics

Je sais que les Celtics sont la meilleure équipe de la NBA cette saison, mais c’est un peu trop de points pour donner le club de Tom Thibodeau sur la route.

Les Knicks ont une fiche de 16-8 contre l’écart sur la route cette saison, le meilleur record de la NBA, et ils ont effectué un ajustement clé depuis leur défaite contre Boston plus tôt cette saison.

Dans ce match, les Celtics ont fait 27 3-points, mais les Knicks sont maintenant l’une des meilleures équipes à défendre le trey. New York se classe au troisième rang de la NBA pour le pourcentage de 3 points de l’adversaire, un tournant majeur depuis le début de la campagne 2022-23.

Pour une raison quelconque, les Knicks jouent mieux sur la route cette saison, donc je prendrai volontiers les 8,5 points dans ce match.

Immanuel Quickley PLUS DE 18,5 points, rebonds et passes décisives (-120)

Quelle ligne de valeur pour Immanuel Quickley, qui est devenu une partie intégrante de la rotation de New York cette saison.

IQ a dégagé 18,5 points, rebonds et passes décisives lors de 12 de ses 14 derniers matchs, et il a maintenu un jeu solide depuis le retour de Jalen Brunson d’une blessure à la hanche, avec une moyenne de 14,9 points, 4,3 rebonds et 2,5 passes décisives par match.

Quickley joue 36,0 minutes par match au cours de ses 14 derniers affrontements, donc je m’attends à ce qu’il ait les chances de dépasser cet accessoire contre Boston.

Julius Randle 13+ rebonds (+135)

La mort, les impôts et les accessoires de rebond de Julius Randle.

C’est ma devise ces derniers temps, et ceux d’entre vous qui ont été de fervents lecteurs de la chronique (vous apprécient tous) savent que nous prenons la ligne alternative pour Jules à chaque fois.

Le prop de Randle est fixé à 11,5 pour le match de ce soir contre les Celtics, mais j’ai pris ses rebonds alternatifs à DraftKings à 13+ (+135).

La star des Knicks a enregistré 13 rebonds ou plus lors de neuf de ses 11 derniers matchs, avec une moyenne de 13,6 planches par match depuis le 14 décembre. Si les livres veulent continuer à accrocher ces lignes de valeur pour Randle, je continuerai volontiers à les prendre. .

Mikal Ponts PLUS DE 17,5 Points (+100)

Pas de Devin Booker ?

Pas de problème pour Mikal Bridges et les Phoenix Suns sur leurs quatre derniers matchs. Les Suns ont remporté chacun de ces affrontements, et Mikal tire vraiment bien le ballon ces derniers temps.

Bridges a dégagé 17,5 points en six matchs consécutifs et sept de ses huit derniers, et son utilisation est ce que j’aime pour cet accessoire.

L’aile des Suns prend 16,6 tirs par match au cours de ses huit derniers affrontements, et il affronte une équipe de Dallas qui a été brutale en défense ces derniers temps, se classant 29e au classement défensif au cours de ses 10 derniers matchs.

Bojan Bogdanovic PLUS DE 23,5 points et passes décisives (-120)

Bojan Bogdanovic a été chaud pour les Pistons de Detroit, chronométrant parfaitement les choses pour la date limite des échanges de la NBA.

L’attaquant vétéran a récolté 23,5 points et des aides en 10 matchs consécutifs, et il affiche une moyenne de 21,5 points et 2,7 passes par match cette saison.

Maintenant, il obtient une équipe des Brooklyn Nets qui en est à la deuxième nuit consécutive après avoir cédé 137 points aux 76ers de Philadelphie mercredi soir.

Il y a une chance que Bogdanovic efface cela sur des points seuls, alors j’aime celui-ci comme un jeu sous le radar ce soir.

—

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.