Meilleurs paris de la LNH aujourd’hui (attendez-vous à des buts dans la bataille des gardiens de but suppléants)

Ce n’est pas parce qu’il y a des éliminatoires de la NFL aujourd’hui que je vais arrêter de parier sur la LNH, surtout avec la chaleur que j’ai parié sur ce sport au cours des dernières semaines.

Nous avons cinq matchs à parier aujourd’hui, dont un match de l’après-midi de la division métropolitaine entre les Devils du New Jersey et les Penguins de Pittsburgh.

J’ai trois meilleurs paris pour ce soir. Plongeons-y.

Meilleurs paris de la LNH à ce jour

Meilleurs paris de la LNH aujourd’hui (dimanche 22 janvier)

Pingouins/Diables PLUS DE 6,5 (-106)

Sharks +290 contre Bruins

Jets/Flyers PLUS DE 6,5 (+100)

Pingouins/Diables PLUS DE 6,5 (-106)

Penguins de Pittsburgh @ Devils du New Jersey | Cotes par BetMGM

Quelque chose est arrivé aux Devils du New Jersey depuis que le calendrier est passé à 2023. Après avoir commencé la saison comme l’une des meilleures équipes défensives de la LNH, ils sont récemment devenus entièrement offensifs et non défensifs.

Au cours de leurs 10 derniers matchs, ils se classent quatrièmes pour les buts attendus par match (3,6), mais 29e pour les buts attendus contre (3,54).

Ajoutons également au fait que les Penguins sont cinquièmes pour les buts attendus au cours de la même séquence et que le New Jersey se classe troisième pour le pourcentage de tirs, et ce match ressemble à une recette pour un OVER.

Sharks +290 contre Bruins

Sharks de San José @ Bruins de Boston | Cotes par BetMGM

Je prends une photo sur un outsider massif aujourd’hui, mais écoutez-moi. Je sais que j’ai perdu des paris récents en tentant d’effacer les Bruins, mais c’est un cas curieux.

Boston a d’énormes écarts entre ses objectifs attendus et ses objectifs réels. Au cours des 10 derniers matchs des Bruins, ils marquent 0,9 buts de plus par match que leur métrique « attendue », et leurs buts réels contre sont 0,9 de moins que leurs buts contre attendus.

Est-ce que le tir et le gardien de but extrêmement chauds sont durables nuit après nuit? Je ne pense pas.

Au cours de la même série de matchs, les Sharks ont surclassé les Bruins en pourcentage CORSI et en pourcentage de buts attendus.

Faut-il privilégier les Bruins ? Bien sûr, mais je pense que ce jeu est un mauvais prix. +290 cotes donnent aux Sharks une chance implicite de gagner d’environ 25 %. Je pense que leurs chances de gagner sont plus proches de 30 %, soit +233 chances. Donc, intrinsèquement, je pense qu’il y a une certaine valeur au prix de +290.

Prenons un coup et espérons que nous aurons de la chance.

Jets/Flyers PLUS DE 6,5 (+100)

Jets de Winnipeg @ Flyers de Philadelphie | Cotes par BetMGM

Connor Hellebuyck a été l’un des meilleurs gardiens de but de la LNH cette saison, avec un pourcentage d’arrêts de 0,924, et il a joué un grand rôle dans le fait que les Jets soient à un point de la première place de la division centrale.

Mais, Hellebuyck a joué hier soir contre les Sénateurs d’Ottawa, donc le gardien remplaçant David Rittich devrait commencer ce soir. Son pourcentage d’arrêt est nettement inférieur, à 0,908.

Il en va de même pour les Flyers, qui ont accompagné Carter Hart lors du match de samedi contre les Red Wings. Maintenant, le gardien remplaçant Felix Sandstrom jouera probablement aujourd’hui, qui a un faible pourcentage d’arrêts de 0,888 sur l’année.

Les deux équipes, dans leur ensemble, marquent une moyenne combinée de 3,8 buts par match au cours de leurs 10 derniers matchs, donc ce soir étant une bataille de gardiens de but suppléants, je pense que nous allons voir suffisamment de buts pour encaisser le PLUS pour nous.

Plus de 6,5 -106 au-dessus/en dessous Penguins de Pittsburgh @ Devils du New Jersey 22/01 13:00 1-0-0 (100 %) au Diables O/U choisit cette saison 1-1-0 (50 %) au Pingouins O/U choisit cette saison SJ +290 moneyline Sharks de San José @ Bruins de Boston 22/01 18:00 2-2-0 (50 %) au Moneyline SJ choisit cette saison Plus de 6,5 +100 au-dessus/en dessous Jets de Winnipeg @ Flyers de Philadelphie 22/01 18:00 3-2-0 (60 %) au Circulaires O/U choisit cette saison 2-0-1 (100 %) au Jets O/U choisit cette saison

Les cotes du jeu sont actualisées périodiquement et sont susceptibles de changer.