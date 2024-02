Meilleurs paris de basket-ball universitaire aujourd’hui : cotes, pronostics et choix pour le mercredi 31 janvier

Meilleurs paris sur le basket-ball universitaire aujourd’hui

Contrairement à ce que nous ressentons tous, nous sommes aujourd’hui le 31 janvier, et non le 51 janvier, alors que ce qui semble être le mois le plus long de l’année touche à sa fin. Nous avons 44 matchs à disputer en février, c’est donc une carte de taille décente avec une bonne variété de conférences. Quelque chose pour tout le monde, surtout si vous exercez une spécialisation en conférence pour vous familiariser avec le paysage du basket-ball universitaire. Ce n’est pas le cas, car je parcoure toute la carte pour trouver les meilleurs paris sur le basket-ball universitaire pour aujourd’hui.

Consultez les dernières cotes de basket-ball universitaire pour les paris sportifs américains légaux à travers le pays et nos cotes de Vegas si vous partagez un État avec nous ici à VSiN. En outre, jetez un œil aux paris sur le basket-ball universitaire pour ceux-ci ou tout autre match de basket-ball universitaire qui vous intéresse aujourd’hui. Vérifiez Feuille de suivi pour les résultats de cette saison et notre page d’accueil de basket-ball universitaire pour plus de contenu CBB.

Voici deux meilleurs paris sur le basket-ball universitaire pour aujourd’hui.

19 h HE

Nous avons ici une bataille classique du Big East entre les Bearcats et les Mountaineers à Morgantown. La seule victoire de Cincinnati sur un membre bien établi du Big 12 a été la victoire à domicile contre TCU il y a 15 jours. Leurs deux autres victoires sont contre les nouveaux venus BYU et UCF, mais je pense qu’ils ont une excellente chance d’en obtenir une ce soir.

Il est difficile de trouver un domaine dans lequel Cincinnati ne fait pas mieux que la Virginie occidentale. Les Bearcats sont meilleurs en termes d’efficacité offensive et défensive, meilleurs aux deux extrémités du terrain dans le département des rebonds, une équipe plus efficace tirant à la fois des 2 et des 3, et la meilleure équipe défensive dans ces deux domaines également.

De plus, avec deux grands mecs, Viktor Lakhin et Aziz Bandaogo, la part de tir de 41,1 % de Cincinnati sur Close Twos est près de 6 % supérieure à la marque de 35,2 % de Virginie-Occidentale. Les Mountaineers ne tirent également que 52,9% sur ces tentatives de tir selon Bart Torvik.

Un domaine où Cincy manque est la ligne des lancers francs, mais c’est ma seule préoccupation ici. Lakhin est un tireur FT à 54,4 % et Bandaogo à 57,4 %, alors peut-être que WVU adopte une philosophie « Hack-A-Shaq » sur ces deux-là, mais les gardes sont un peu meilleurs sur le terrain si les Bearcats cherchent à terminer celui-ci. partir tard.

WVU a accordé au moins 1,014 points par possession lors des cinq défaites de conférence et de six de ses sept matchs de conférence. Les chiffres de Cincinnati ont chuté par rapport à une meilleure concurrence de conférence, mais ils sont 19e au pays en termes d’efficacité défensive ajustée, donc je ne vois pas les Mountaineers suivre le rythme.

Choisir: Cincinnati -4

20 h HE

La bataille du Bayou a lieu ce soir dans la Sun Belt entre la Louisiane Monroe et la Louisiane. Les Ragin’ Cajuns roulent actuellement avec cinq victoires consécutives et cela est en grande partie dû à leur attaque. Ils ont finalement eu du mal le 28 janvier contre Texas State avec 0,967 points par possession, mais c’était l’exception et non la norme.

La Louisiane a marqué 1,227, 1,137, 1,235 et 1,122 PPA au cours de ses quatre victoires précédentes. Deux de ces cinq victoires ont eu lieu contre Texas State, qui est une mauvaise équipe offensive. Les Bobcats avaient un PPA de 0,899 et 0,674. Les trois autres équipes battues par la Louisiane ont obtenu des scores de 1,125, 1,109 et 1,039 PPP.

Il s’agit d’une équipe de Louisiane qui ne compte qu’environ six joueurs avec sa rotation et dont le match de jeudi a été repoussé à vendredi, puis celui de samedi à dimanche, leur calendrier a donc été légèrement modifié. Je m’attendrais à ce que l’offensive reprenne et je m’attendrais également à ce qu’un adversaire différent s’en sorte mieux en attaque.

Au cours des quatre derniers matchs, Louisiana Monroe a trouvé sa position offensive. Ils ont eu 1,053, 1,158, 1,079 et 1,062 PPA. Il s’agit de la meilleure équipe de rebond offensif du jeu Sun Belt contre l’une des pires équipes de rebond défensif du pays. Les Ragin’ Cajuns aiment aussi pousser le tempo et l’ULM jouera le plus souvent au rythme de l’autre équipe.

Choix : Plus de 142,5