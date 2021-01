Vous en avez assez de ces poils fuzz pêche sur votre visage? Envie d’un fini plus lisse et d’un traitement anti-âge en un? Il est temps d’introduire le dermaplaning dans votre régime de soins de la peau.

Alors qu’est-ce que c’est exactement? «Le dermaplaning est un traitement exfoliant profond pour le visage extrêmement populaire, rapide et sans douleur qui utilise une lame chirurgicale pour enlever la couche la plus externe de la peau», explique Kate Robinson, fondatrice de Enhance Skincare Cheshire. «Il est sans danger pour la plupart des types de peau, avec très peu d’effets secondaires. «

Et quels sont les avantages du dermaplaning? «En plus du duvet facial (appelé poils vellus), le processus élimine trois à quatre semaines de cellules mortes de la peau et l’accumulation de saleté et d’huiles dans les follicules pileux.

« Cela permet une meilleure absorption topique (ce qui signifie que vos produits de soin de la peau peuvent fonctionner avec une efficacité optimale) et permet une application du maquillage plus douce. Cela déclenche également le processus de régénération cellulaire, prévient les éruptions cutanées, réduit l’apparence des pores dilatés et laisse un teint plus lumineux et plus ferme . «

Kate ajoute: « La procédure ne nécessite aucun temps d’arrêt, ce qui la rend extrêmement pratique, et contrairement à ce que certains pensent, vos poils du visage ne repousseront pas plus épais! »

Le dermaplaning est mieux fait avec un thérapeute qualifié une fois par mois, mais si ce n’est pas possible, il existe un certain nombre d’outils que vous pouvez utiliser pour lui donner un tourbillon à la maison. Dites bonjour à un avenir sans peluche et à un teint plus clair …

Meilleurs outils de dermaplaning pour vous aider à défuzzer

1. Lame de dermaplaning Hollywood Browzer pour le visage







Abandonnez le duvet et obtenez un teint super lisse avec cet outil de dermaplaning, qui travaille également pour façonner vos sourcils à la perfection.

La lame recouverte d’acier inoxydable est dotée de protections de sécurité des deux côtés pour ne pas couper ou irriter votre peau. Abandonnez les pinces, les rasoirs et les épilateurs et obtenez une épilation sans douleur pour un look plus jeune.

Un utilisateur d’Amazon a écrit: « Brillant, je l’ai utilisé pour enlever une couche de peau morte, mais, bonus supplémentaire, il s’est débarrassé du duvet de pêche qui ne m’a jamais vraiment dérangé – du moins je le pensais, mais ma peau est si douce maintenant et maquillée. continue tellement plus doucement, j’adore. «

Prix: 8,95 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Épilateur pour le visage Illuva Eyebrow Razors







Vous n’êtes pas fan de l’épilation, du filetage ou du rasage? Ces petits nombres astucieux feront le travail pour vous d’une manière douce et indolore sans tirer.

Éliminez les peaux mortes et les duvet vieillissantes et créez la forme parfaite des sourcils en un tournemain.

Un client a déclaré: « J’ai acheté ceci principalement dans l’espoir qu’il éliminerait les poils indésirables du visage (menton et lèvre supérieure) sans grandes attentes, mais je suis extrêmement impressionné! J’ai fini par faire tout mon visage et c’est très lisse! »

Prix: 3,59 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Kit de dermaplaning de précision Veet Sensitive Precision







Soyez éclatant avec ce kit de défuzzing qui vous laissera une peau ultra douce.

Le kit vous aidera à éliminer en douceur les cellules mortes de la peau qui peuvent bloquer les pores et laisser votre teint terne. Illuminez et raffermissez immédiatement votre teint et permettez à vos produits de soin de faire leur travail au mieux de leurs capacités.

Il est livré avec une huile que vous appliquez avant d’utiliser l’outil de dermaplaning pour un processus confortable.

Prix: 24,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Rasoir à sourcils biodégradable Peach Fuzz Trimmer Hair Remover Dermaplaning Tool







Parfait pour le consommateur éco-conscient, cet outil de dermaplaning est biodégradable et est livré en pack de trois.

Un pourcentage de chaque vente est reversé à une organisation à but non lucratif qui aide à réduire le plastique dans nos océans, et cet article est fabriqué avec de la paille de blé biodégradable.

Une critique d’Amazon a déclaré: « Vraiment satisfaits de ces petits rasoirs, ils sont très tranchants et faciles à utiliser. Aussi un grand bonus qu’ils sont biodégradables. »

Prix: 3,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

5. Lilibeth of New York Brow Shaper







Cet ensemble élégant d’outils de dermaplaning rouges garantira une absorption plus efficace de vos hydratants et sérums et vous donnera une excellente toile vierge pour votre maquillage.

En plus d’être parfaits pour éliminer les poils du visage flous, vous pouvez également les utiliser pour façonner vos sourcils, ainsi que pour les épiler sur la lèvre supérieure, le menton, le maillot et plus encore.

Prix: 10 £, LookFantastic – achetez ici maintenant

6. Dermaflash Luxe







Si vous avez envie de vous offrir un kit flash, ce dermaplaner Dermaflash est le billet.

Obtenez une peau radieuse avec cet outil de rasage exfoliant qui améliore l’absorption du produit et vous laisse un teint soyeux.

Le kit comprend quatre lames, un nettoyant pré-dermaplaning et un hydratant post-traitement.

Un client satisfait a déclaré: « C’est la première fois que je fais un dermaplaning sur mon visage, le résultat est merveilleux et vaut l’argent. Il laisse la peau si douce et propre. J’adore. »

Prix: 180 £, Cult Beauty – achetez ici maintenant

7. Or rose plus lisse d’Hollywood







C’est une excellente option si les lames vous intimident, car la vibration sonore déplace doucement la machine pour vous et élimine ces poils agaçants et ces cellules mortes.

Vous obtiendrez un teint plus clair, plus lumineux et plus raffiné, ainsi qu’une meilleure absorption des soins de la peau. Il peut également être utilisé pour ranger la racine des cheveux pour une finition plus élégante.

Prix: 49,95 £, Amazon – achetez ici maintenant

8. Outil de planification cutanée exfoliant Wilkinson Sword







Défoncez votre visage avec cette lame de haute qualité avec des micro-protections pour aider à protéger votre peau.

Grâce à sa taille compacte, il est facile à emporter partout avec vous pour les retouches de voyage nécessaires pour la mise en forme de votre visage ou de vos sourcils. Un client a déclaré: « Presque aucune pression n’est requise, tout dépend de l’angle! Je l’ai utilisé sur tout mon visage. » Un autre a déclaré: « La peau est vraiment douce maintenant. »

Prix: 3 £, Amazon – achetez ici maintenant