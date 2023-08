Meilleurs oreillers pour dormeurs sur le dos en 2023

Le sommeil sur le côté est peut-être la position de sommeil la plus populaire, mais les dormeurs sur le dos arrivent juste derrière. Dormir sur le dos est idéal pour garder votre colonne vertébrale alignée pendant la nuit, réduisant ainsi les symptômes de brûlures d’estomac et reflux acide (si la tête de votre lit est bien surélevée) et même réduire le risque de rides.

Si vous dormez sur le dos, vous savez à quel point il est important de trouver le bon oreiller, surtout si vous avez des douleurs au cou. Le meilleur oreiller pour ceux qui dorment sur le dos ne doit pas être trop haut (haut) ou trop plat ; cela devrait être quelque part au milieu. Le bon oreiller doit également maintenir votre cou et votre colonne vertébrale alignés lorsque vous vous allongez pour la nuit. Après avoir personnellement testé plus d’oreillers que je ne peux en mettre sur un lit, j’ai rassemblé les meilleurs oreillers pour les dormeurs sur le dos. Voici ce que j’ai trouvé.

Le meilleur oreiller global pour les dormeurs sur le dos

Le meilleur oreiller global pour les dormeurs sur le dos est le Coop Eden Cool Plus Oreiller. Cet oreiller est réglable (ce qui signifie que vous pouvez ajouter et retirer le rembourrage à votre guise), fabriqué en mousse à mémoire de forme déchiquetée de haute qualité. CertiPUR-US et Certifié Greenguard Or et maintient votre cou et votre colonne vertébrale soutenus et alignés. Un autre avantage de cet oreiller est qu’il est frais au toucher et idéal pour les dormeurs chauds. Il fait même partie de notre liste des meilleurs oreillers rafraîchissants.

Comment nous avons testé le meilleur oreiller pour les dormeurs sur le dos

Testé et approuvé par les humains et les animaux de compagnie. Caroline Igo/CNET

Lors de mes tests, j’ai pris en compte le prix, les matériaux, le toucher, la fermeté, la hauteur et la taille. Et lorsque j’ai essayé chaque oreiller, j’ai vérifié si mon cou et ma colonne vertébrale étaient alignés, pour m’assurer que l’oreiller offrait suffisamment de soutien pour les dormeurs sur le dos.

Je suis un dormeur mixte, ce qui signifie que je passe souvent du sommeil sur le côté au sommeil sur le ventre. Même si j’ai testé plus de 25 oreillers (et 10 autres pour cet article), j’ai pensé qu’il serait préférable de consulter un dormeur sur le dos pour un deuxième avis. Mon petit ami, qui dort strictement sur le dos, m’a aidé à tester et à choisir ces oreillers. Nous avons tous les deux passé quelques nuits à dormir et à nous prélasser dessus (mon chien inclus). Les oreillers qui figurent sur cette liste sont vraiment les meilleurs des meilleurs pour les dormeurs sur le dos.

Meilleur oreiller pour dormeurs sur le dos, 2023

Caroline Igo/CNET Vous avez peut-être entendu parler de Oreiller Eden de Coop Sleep Good, car il arrive souvent en tête des listes des meilleurs oreillers. Et si vous pensiez que cet oreiller était cool, laissez-moi vous dire qu’il est encore meilleur. L’oreiller Coop Eden Cool Plus est la nouvelle version de l’oreiller Eden. Il a une housse similaire, froide au toucher, et maintenant il dispose également d’une doublure intérieure qui évacue la chaleur, d’une couche de gel et d’une mousse à mémoire de forme infusée de gel déchiquetée, idéale pour les dormeurs chauds. Le remplissage est Or de Greenguard et CertiPur-US agréé. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Si vous n’êtes pas sûr du soutien que vous souhaitez ou avez besoin de votre oreiller, trouver un oreiller réglable est la bonne décision. L’oreiller Nolah Squishy est mon oreiller réglable préféré pour les dormeurs sur le dos. Il est fait de mousse découpée en cubes et super visqueuse, d’où son nom. Ma tête s’enfonça un peu dans l’oreiller, mais je me sentais suffisamment soutenue pour dormir toute la nuit. En savoir plus

Caroline Igo/CNET La mousse à mémoire de forme est idéale pour les dormeurs sur le dos qui souffrent de douleurs au cou, car la mousse épousera la tête et le cou. L’oreiller de luxe en mousse à mémoire de forme Brooklyn Bedding dans un loft bas est idéal pour ces dormeurs sur le dos. La mousse à mémoire de forme de l’oreiller est perforée et le dessus est infusé de cuivre. Ce minéral naturel aide à lutter contre les moisissures, les allergènes et les acariens. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Si vous dormez sur le dos et avez souvent surchauffe la nuit, l’oreiller Bear est une excellente option. Il est doté d’une housse lavable en machine et fraîche au toucher. Aux deux extrémités de l’oreiller se trouve un maillage qui permet une meilleure circulation de l’air. Il est également hypoallergénique et aide à lutter contre les moisissures, les bactéries et les acariens. À la base, l’oreiller Bear est fabriqué à partir d’une mousse hybride, que je considère à mi-chemin entre la mousse de latex rebondissante et la mousse à mémoire de forme à moulage lent. Je pense que c’est exactement au milieu en matière de fermeté et de douceur – la combinaison parfaite pour les dormeurs sur le dos. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Vous avez peut-être entendu parler de Purple et de sa couche de grille unique à motif nid d’abeille. Cette caractéristique, que l’on retrouve dans tous ses produits, comme l’oreiller Purple Harmony, est flexible, de soutien et légèrement moulant comme la mousse à mémoire de forme. L’oreiller est également doté d’un noyau en latex Talalay perforé pour la circulation de l’air. (Le latex Talalay est un latex naturel provenant d’hévéas.) Lorsque vous posez votre tête sur cet oreiller, il est léger et légèrement rebondissant. Ma tête ne s’est jamais enfoncée trop profondément dans l’oreiller. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Que vous soyez particulièrement attentif aux matériaux qui entrent dans votre literie, que vous ayez des allergies ou que vous souhaitiez un oreiller à la fois respectueux de l’environnement et entièrement naturel, l’oreiller vert avocat pourrait être fait pour vous. Fait avec du déchiqueté Certifié GOLS latex biologique et Certifié GOTS kapok et coton biologiques, l’oreiller est non toxique, retient le Rendu sûr sceller et est certifié végétalien. La housse amovible en coton est matelassée et possède une fermeture éclair pour un réglage facile. Retirez ou ajoutez la garniture à votre convenance. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Un bon oreiller en duvet est fait de matériaux de qualité, avec des grappes uniformément réparties, et il amortit la tête et ne semble pas grumeleux. L’oreiller en duvet Brooklinen coche toutes ces cases. Il est composé à 100 % de duvet et de plumes et recouvert d’une enveloppe en satin de coton. Vous pouvez également choisir le support en optant pour un moelleux, un mi-peluche ou un ferme. J’ai testé l’option mi-peluche, et je dirais que c’est la meilleure pour les dormeurs sur le dos (en fait, cette option devrait convenir à la plupart des dormeurs). C’est optimal en terme de fermeté et de maintien. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Une version plus abordable de l’oreiller Avocado Green, ou d’autres oreillers biologiques et entièrement naturels, est une alternative au duvet. Ces oreillers sont hypoallergéniques et fabriqués sans produits d’origine animale tout en offrant un bon soutien et moelleux. L’oreiller Casper Original est mon choix pour le meilleur oreiller alternatif en duvet pour les dormeurs sur le dos, car il est confortable, polyvalent et ne nécessite pas de peluches constantes. Cet oreiller est composé d’une housse 100 % coton et d’un rembourrage en polyester. Comme de la mousse, l’oreiller s’adapte à votre tête et reprend sa forme initiale lorsque vous vous levez. Je me suis senti très soutenu avec le Casper Original. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Les oreillers compensés sont parfaits pour soutenir votre dos lorsque vous êtes allongé dans votre lit, que vous travaillez, que vous faites défiler votre téléphone ou que vous regardez la télévision. Ces oreillers peuvent également aider à lutter contre le ronflement, le drainage nasal, le reflux acide et les brûlures d’estomac. Vous pouvez également placer un oreiller compensé sous vos genoux si vous souffrez de douleurs dans le bas du dos. En savoir plus

Autres oreillers que j’ai testés pour les dormeurs sur le dos

Caroline Igo/CNET

Bien que ces oreillers ne figurent pas sur ma liste, certains ont des caractéristiques qui méritent d’être notées. Voici mes mentions honorables.

Caroline Igo/CNET L’oreiller alternatif Parachute Down est mon préféré parmi les mentions honorables. Il est composé d’un microfill hypoallergénique et d’une enveloppe en satin de coton. J’ai testé l’oreiller alternatif en duvet dans une fermeté moyenne, mais des oreillers doux, latéraux et fermes sont également disponibles. Je considère que le médium et l’entreprise sont bons pour les dormeurs sur le dos, et l’entreprise devrait convenir aux personnes qui ne veulent pas s’enfoncer trop profondément dans leur oreiller. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Cet oreiller lourd de Saatva est fabriqué avec un noyau en mousse à mémoire de forme et en latex déchiqueté. Il est livré avec une housse en tricot doux que vous pouvez retirer et laver. Autour du noyau se trouve une mousse à mémoire de forme infusée de graphite qui peut vous aider à dormir plus frais en évacuant la chaleur de votre tête. En savoir plus

Caroline Igo/CNET Slumber Cloud est connu pour sa literie rafraîchissante. En fait, son UltraCool Comforter fait partie de notre liste des meilleures couettes rafraîchissantes. Son oreiller UltraCool n’est pas différent : frais au toucher et moelleux. Son rembourrage alternatif en duvet est composé de fibres de polyester qui ne retiendront pas la chaleur de votre corps. Pour vos préférences de fermeté, vous pouvez choisir entre doux/moyen et moyen/ferme. L’oreiller lui-même n’est pas réglable. En savoir plus

Facteurs à considérer lors du choix d’un oreiller pour dormir sur le dos

Comparatif des meilleurs oreillers pour dormeurs sur le dos



Prix Taille(s) Fermeté Matériaux Lavable en machine? Hypoallergénique ? Période d’essai Coop Eden Cool Plus Oreiller 139 $ Reine roi Ajustable Mousse à mémoire de forme déchiquetée Couverture seulement Oui 100 nuits Oreiller spongieux Nolah 198 $ Deux reines Ajustable Mousse déchiquetée Couverture seulement Non spécifié 30 jours Oreiller en mousse à mémoire de forme de luxe Brooklyn Bedding 129 $ Reine roi Moyen Mousse à mémoire de forme Couverture seulement Oui 30 jours Oreiller ours 150 $ Standard, roi Moyen Mousse « hybride » en latex et à mémoire de forme Non Oui 30 nuits Oreiller Harmonie Violet 199 $ Standard, roi Moyen Latex Couverture seulement Oui 100 nuits Oreiller vert avocat 109 $ Standard, reine et roi Moyen Latex et coton déchiquetés Couverture seulement Oui 100 jours Oreiller en duvet Brooklinen 109 $ Standard, roi Moyen Amas de duvet et plumes Non Non spécifié 365 jours Oreiller original Casper 65 $ Standard, roi Moyen Fibre de polyester, alternative au duvet Oui Non spécifié 30 nuits Oreiller compensé Helix 109 $ Standard Mi-ferme Mousse à mémoire de forme gel et mousse poly Couverture seulement Oui 100 nuits

FAQ sur les meilleurs oreillers pour dormeurs sur le dos

Quel type d’oreiller convient le mieux aux dormeurs sur le dos ? Le meilleur oreiller pour ceux qui dorment sur le dos est celui qui se situe entre un oreiller ferme et épais et un oreiller doux et fin. Les dormeurs sur le dos devraient rechercher un oreiller alternatif en mousse (à mémoire de forme, poly ou latex), en duvet ou en duvet. Ces oreillers aideront à soutenir la tête et à maintenir le cou et la colonne vertébrale alignés pendant la nuit.

Un dormeur sur le dos devrait-il avoir un oreiller moyen ou ferme ? Un dormeur sur le dos devrait trouver un oreiller qui n’est ni trop mou ni trop ferme. Un oreiller d’une fermeté moyenne est préférable. Les oreillers réglables sont également parfaits pour les dormeurs sur le dos, car vous pouvez ajouter et retirer du rembourrage à votre guise. Si vous vous réveillez avec des douleurs au cou parce que vous étendez trop votre cou, retirez un peu de remplissage. Ajoutez-en davantage si vous sentez que vous ne recevez pas suffisamment de soutien.