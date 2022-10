Meilleurs ordinateurs portables HP pour 2022

Les ordinateurs portables HP vous offrent quelque chose, que vous soyez un Créatif cherchant à éditer des photos, un joueur à la recherche d’un ordinateur portable puissant ou un étudiant ayant besoin d’un petit ordinateur portable léger.

Bon nombre des meilleurs ordinateurs portables HP ont des fonctionnalités conçues pour le travail à distance ou hybride telles que webcams améliorées et micros, meilleure qualité audiodurée de vie de la batterie plus longue, chargement plus rapide et le Wi-Fi 6 sans fil le plus rapide.

Comme d’autres fabricants de PC tels que Dell, Lenovo, Acer et Asus, HP est en train de mettre à jour les processeurs de ses ordinateurs portables et deux-en-un. Cela signifie que les modèles basés sur Intel passent des processeurs de 11e génération à 12e génération, tandis que les systèmes AMD Ryzen passent des puces de la série 5000 à la série 6000. Cela signifie également que c’est généralement le bon moment pour rechercher des offres sur les anciens modèles des meilleurs ordinateurs portables HP. Cependant, nous avons également constaté de grandes améliorations des performances avec les nouveaux processeurs. Un modèle mis à jour peut coûter un peu plus cher, mais augmentera la longévité globale.

Crumpe Spectre est la meilleure gamme d’ordinateurs portables grand public de HP, vous obtenez donc le meilleur des meilleurs avec ce deux-en-un de 16 pouces. Beau design

De nombreuses fonctionnalités pour le travail à domicile et au bureau

Grande webcam

Stylet actif et étui pour ordinateur portable inclus Bien sûr, un deux-en-un haut de gamme comme le Spectre x360 a un prix relativement élevé ; cela commence à environ 1 200 $. La configuration haut de gamme que nous avons examinée était bonne mais pas géniale compte tenu de sa prix de 2 030 $. C’est certainement celui que nous recommandons d’obtenir avec les processeurs Intel de 12e génération et les graphiques Intel Arc si vous allez tout faire. Lisez notre avis sur le HP Spectre x360 16.

James Martin/Crumpe Le Victus 16 de HP est un ordinateur portable de jeu étonnamment robuste et puissant qui suit les derniers jeux à un prix plus abordable. Comparé à la gamme d’ordinateurs portables de jeu haut de gamme Omen de HP, le Victus est plus un ordinateur portable polyvalent, mais toujours configuré pour les jeux avec un prix commençant à moins de 1 000 $. HP propose plusieurs configurations avec des options de puces graphiques allant de la GeForce GTX 1650 d’entrée de gamme de Nvidia à une RTX 3060 de milieu de gamme ou AMD Radeon RX 6500M. Nous aimons presque tout, à l’exception de sa charnière d’écran fragile et de ses haut-parleurs décevants. Lisez notre avis sur le HP Victus 16.

Josh Goldman/Crumpe Il existe de nombreux Chromebooks convertibles, où l’écran se retourne vers l’arrière du clavier pour que vous puissiez l’utiliser comme une tablette. Mais les tablettes Chrome avec claviers amovibles comme le HP Chromebook x2 11 sont encore rares. Il offre une longue durée de vie de la batterie et des performances qui dépassent (légèrement) la concurrence. Le principal inconvénient est que c’est cher; le modèle que nous avons examiné est de 599 $. Cependant, ce prix incluait à la fois le couvercle du clavier et le stylet USI et il est régulièrement en vente pour 200 $. Si vous êtes intéressé, assurez-vous d’attendre l’une de ces offres. Lisez notre avis sur le HP Chromebook x2 11.