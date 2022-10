Meilleurs ordinateurs portables et tablettes à offrir en cadeau de vacances pour 2022

Scott Stein/Crumpe

L’iPad d’entrée de gamme de neuvième génération gagne quelques extras utiles par rapport au modèle solide mais peu excitant de l’année dernière : plus de stockage pour 330 $ (64 Go, plutôt que les 32 Go ridiculement bas du dernier modèle), une puce A13 plus rapide et de meilleurs appareils photo (la plupart surtout, une caméra frontale Center Stage à plus grand angle et haute résolution qui suit votre visage via un panoramique et un zoom numériques). Il utilise toujours l’Apple Pencil de première génération, ce qui est bien pour l’argent, et il est toujours compatible avec une gamme d’étuis à clavier. Ses prédécesseurs étaient souvent en vente pour 299 $ ou moins et cela devrait également être vrai en cette saison des fêtes.

Si vous envisagez de faire de l’art dessus ou de télécharger beaucoup de vidéos, cela vaut vraiment la peine d’opter pour le modèle 256 Go. Il a vraiment besoin d’une option de 128 Go – il est ennuyeux que vous soyez obligé d’acheter plus que ce dont vous avez besoin, car 128 Go serait probablement le point idéal pour le prix et le stockage.

Le modèle 2020 a la puce A12 Bionic plus lente, mais c’est aussi le dernier iPad pleine grandeur restant avec une prise casque. Revenant encore une autre génération à sa septième incarnation, c’est toujours un choix décent si vous pouvez trouver le modèle 128 Go pour une bouchée de pain ; il vaut mieux éviter le modèle insuffisant de 32 Go. Il peut très bien gérer le dernier iPadOS et devrait effectuer toutes les tâches iPad standard pour les années à venir.

