Meilleurs ordinateurs portables et tablettes à offrir comme cadeaux de Noël pour 2023

Bien qu’il ne s’agisse pas du dernier et du meilleur iPad, l’iPad d’entrée de gamme de neuvième génération reste notre choix en matière de cadeaux, et pas seulement parce qu’il est le moins cher. Il s’est beaucoup amélioré par rapport à son prédécesseur, doublant le stockage de base à 64 Go, ajoutant une puce A13 plus rapide et de meilleures caméras (surtout, une caméra frontale Center Stage à angle plus large et plus haute résolution qui suit votre visage via un panoramique et un zoom numériques) . Il utilise toujours l’Apple Pencil de première génération, ce qui est un bon rapport qualité-prix, et il est toujours compatible avec une gamme d’étuis à clavier.