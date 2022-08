Meilleurs orateurs de 2022 – Crumpe

Ty Pendlebury/Crumpe

Vous voulez le plus gros son ? Vous aurez besoin de gros haut-parleurs. La taille des tours Fluance XL8, ainsi que leur ajustement et leur finition, sont inégalés par d’autres haut-parleurs à son prix. Le son du XL8F est ouvert et passionnant, mais jamais strident, et lorsqu’ils sont alimentés par une bande sonore de film, ces haut-parleurs vibrent tout simplement. Ils ne sont pas en reste avec la musique non plus. Si vous voulez vraiment le haut-parleur maximum pour votre argent, l’énorme Fluance XL8F n’a pas d’égal.

Lisez notre revue Fluance XL8F.