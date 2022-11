Meilleurs nouveaux films de Noël à regarder en 2022

Quelques nouveautés Noël les films tombent du bas chaque année. Alors que la plupart apportent la joie de Noël que vous recherchez, ils ne sont pas tous nécessairement des contes qui retiennent l’attention.

Heureusement, une poignée remplit le dossier du nouveau film de Noël qui mérite d’être ajouté à votre liste de surveillance bondée. Passons en revue le meilleur de 2022.

Pomme

Ryan Reynolds et Will Ferrell forment un couple étrange dans cette réinvention de – vous l’avez deviné – A Christmas Carol. Ferrell est le fantôme du cadeau de Noël, mais au lieu de montrer à Scrooge de Reynolds l’erreur de ses manières, c’est Present qui doit réexaminer son propre passé, présent et futur. Attendez-vous à de grands numéros musicaux et à la joie que vous recherchez avec cette bouchée pratique de confiserie de Noël. Le film aura également une diffusion limitée dans les salles à partir du 11 novembre.