Meilleurs nettoyants et revitalisants pour cuir pour voitures 2022 : Lexol, 3D et plus

Une voiture avec un intérieur en cuir est luxueuse, mais si vous ne prenez pas soin de vos sièges en cuir, cette voiture se sentira délabrée en un rien de temps. Le nettoyage de votre intérieur est tout aussi important que l’extérieur de votre voiture. Le cuir est sujet à l’usure, aux rides, aux fissures et plus encore. C’est pourquoi les nettoyants et revitalisants pour cuir sont tout aussi importants que polonais de voiture, du savon, cires ou n’importe lequel autres produits utilisé pour garder votre voiture vierge.

Nous avons testé pas mal de produits d’entretien du cuir au fil des ans, donc si vous recherchez le meilleur revitalisant pour cuir pour voitures, ainsi que le meilleur nettoyant pour cuir de voiture, lisez la suite. Nos choix ci-dessous, que nous mettons à jour périodiquement, sont basés sur une expérience de première main. Nous mettons en évidence des produits qui maintiennent et améliorent l’état du cuir sans laisser de résidus graisseux à la place de la saleté et de la crasse – un produit en cuir ne devrait pas laisser les sièges en cuir dégoûtants. Nous avons également inclus quelques conseils de pro sur la meilleure façon d’appliquer les produits d’entretien du cuir.

Cuir Miel Le revitalisant pour cuir Leather Honey touche toutes les bonnes choses de notre livre. Avant tout, cela fonctionne bien – vraiment bien. Le nettoyant soulève facilement la saleté et les taches de votre intérieur en cuir et le conditionneur laisse les sièges de voiture en cuir si doux. Le kit correspond exactement à ce que vous attendez de ce type de produits d’entretien du cuir. Nous aimons aussi que Leather Honey soit une entreprise familiale, tous les produits sont fabriqués aux États-Unis et le parfum est très discret. Certains nettoyants et revitalisants pour meubles en cuir ou tissus d’ameublement en cuir font de leur mieux pour pomper les parfums de cuir, et pour ceux qui ne recherchent pas un désodorisant surprise, Leather Honey est le meilleur revitalisant pour cuir de voiture à tous points de vue. Période.

Lexol Ce n’est pas parce qu’il est bon marché qu’il fait un mauvais travail. Le kit de nettoyage et de conditionnement pour cuir de Lexol fait un excellent travail pour le prix. Alors que les coussinets avaient tendance à s’effondrer un peu, les produits fonctionnaient comme ils le devraient, éliminant la saleté et la crasse avec le nettoyant et laissant un beau cuir doux avec le revitalisant. Ce nettoyant pour siège de voiture en cuir peut également être utilisé pour nettoyer tous les articles en cuir – cuir automobile, chaussures, sacs à main, porte-documents et tissus d’ameublement en cuir. Ce kit d’entretien du cuir contient 1 nettoyant en profondeur pour cuir, 1 revitalisant en profondeur pour cuir et 2 éponges applicatrices de qualité supérieure. Ce revitalisant contient des huiles naturelles qui nourrissent, protègent le cuir et restaurent le cuir endommagé. Une chose : le nettoyant pour cuir Lexol ne sent pas très bon. Nous vous recommandons fortement d’utiliser ce nettoyant pour surfaces en cuir à l’extérieur avec les vitres baissées dans la voiture. Mais un kit d’entretien intérieur en cuir pour ce prix est difficile à laisser passer quand il fonctionne.

Les gars de la chimie Si vous voulez un produit unique, le nettoyant et revitalisant pour cuir pulvérisable de Chemical Guys est le produit que vous recherchez pour nettoyer les sièges en cuir de votre voiture. Vaporisez le produit sur un chiffon en microfibre, faites-le pénétrer dans le cuir automobile et le tour est joué. Aucune autre étape n’est nécessaire pour retourner des sièges auto en cuir propres, doux et beaux. Il sent également bon et laisse une bonne odeur de cuir propre dans l’intérieur de la voiture une fois que vous avez terminé. Ce nettoyant et revitalisant pour cuir en vaporisateur fait tout bien.

Carfidant Si vous êtes à la recherche d’un simple nettoyant pour sièges en cuir sans conditionnement, ne cherchez pas plus loin que le nettoyant pour cuir ultime de Carfidant. Il n’a jamais nécessité beaucoup d’huile de coude dans notre utilisation et il a enlevé les taches, la crasse et la saleté des sièges en cuir avec une facilité totale. La solution de nettoyage de Carfidant promet de nettoyer l’intérieur en cuir d’une voiture, et oui, c’est absolument le cas. Assurez-vous simplement de le suivre avec un conditionneur pour garder les sièges intérieurs de votre voiture doux et sains.

3D 3D fabrique une foule de produits tueurs et son conditionneur de cuir n’est pas différent. Ce qui est merveilleux avec son revitalisant LVP, c’est le fait qu’il fonctionne également sur le faux cuir, le plastique et comme nettoyant pour vinyle, il a donc de multiples utilisations lors du nettoyage de votre voiture. En se concentrant sur le cuir, il laisse les sièges de voiture super doux sans aucun résidu gras. Assurez-vous d’utiliser un nettoyant pour cuir sur une serviette en microfibre pour débarrasser le cuir de la saleté et de la crasse avant d’appliquer ce produit pour de meilleurs résultats.

Cuir détails sur le nettoyant et le conditionneur Meilleur nettoyant et revitalisant pour cuir Marque Nom Prix Globalement Cuir Miel Conditionneur de cuir et kit de nettoyage 39 $ Pour l’argent Lexol Conditionneur et kit de nettoyage 16 $ Tout en un Les gars de la chimie Nettoyant et revitalisant pour cuir pulvérisable 46 $ Nettoyant cuir Carfidant Nettoyant cuir ultime 17 $ Conditionneur de cuir 3D Conditionneur pour cuir, vinyle et plastique 15 $

Conseils d’utilisation du nettoyant et revitalisant pour cuir

Testez toujours d’abord le produit dans un endroit sûr : Bien que chacun des produits en cuir de voiture testés dans notre tour d’horizon ait bien fonctionné et n’ait pas eu de mauvaises réactions avec le cuir, vous devriez toujours tester un nouveau produit à un endroit pour vous assurer de ne pas avoir de vrais maux de tête après, par exemple, le nettoyage et le conditionnement. un siège en cuir entier. Si vous voyez une ombre ou une décoloration sur le cuir de votre voiture, par exemple, ne continuez pas à utiliser le produit de nettoyage pour cuir.

Assurez-vous d’utiliser la bonne quantité de produit : Certains nettoyants pour cuir et produits revitalisants pour cuir ne nécessitent pas beaucoup d’applicateur. D’autres en demandent plus. Lisez les instructions du produit d’entretien du cuir pour vous assurer d’utiliser la bonne quantité afin de ne pas laisser de résidus graisseux, en particulier lorsqu’il s’agit de revitalisant pour cuir.

Certains nettoyants pour cuir et produits revitalisants pour cuir ne nécessitent pas beaucoup d’applicateur. D’autres en demandent plus. Lisez les instructions du produit d’entretien du cuir pour vous assurer d’utiliser la bonne quantité afin de ne pas laisser de résidus graisseux, en particulier lorsqu’il s’agit de revitalisant pour cuir. Traitez les dégâts dès que vous le pouvez : Le cuir est vraiment résistant, mais ce n’est pas un rembourrage miracle. Si vous décidez de laisser une tache de café reposer, il y a de fortes chances qu’elle ne sorte pas après avoir cuit au fil du temps. Finalement, le cuir de la voiture pourrait absorber la tache, mais cela peut prendre des mois. Essayez d’essuyer rapidement les dégâts avec un chiffon humide, des lingettes en microfibre ou en cuir.

Le cuir est vraiment résistant, mais ce n’est pas un rembourrage miracle. Si vous décidez de laisser une tache de café reposer, il y a de fortes chances qu’elle ne sorte pas après avoir cuit au fil du temps. Finalement, le cuir de la voiture pourrait absorber la tache, mais cela peut prendre des mois. Essayez d’essuyer rapidement les dégâts avec un chiffon humide, des lingettes en microfibre ou en cuir. Essayez de laisser le cuir seul après le conditionnement : D’après notre expérience, les sièges d’auto avaient l’air et se sentaient un million de fois mieux après avoir laissé le revitalisant pour cuir s’absorber dans la surface du cuir. Sauter sur le siège quelques minutes après avoir terminé peut interrompre ce processus. Idéalement, laissez durcir le cuir de voiture pendant une journée.

Profitez de sièges en cuir doux et souples

Avec nos meilleurs nettoyants pour cuir et revitalisants pour cuir, vous serez sur la bonne voie pour obtenir des sièges de voiture en cuir plus propres, plus doux et protégés en un rien de temps. Et rien de tel qu’un siège confortable pendant la conduite pour vous sentir un peu mieux.

Plus de produits automobiles