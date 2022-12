Meilleurs mots et astuces pour démarrer Wordle: Tout ce que j’ai appris en jouant quotidiennement pendant un an

Quelle année ça fait Wordle. L’ingénieur logiciel Josh Wardle a rendu le jeu public en 2021 et le New York Times l’a acheté pour un énorme sept chiffres en janvier 2022. Je ne pense pas avoir commencé une journée sans elle depuis. Ou, devrais-je dire, terminé un jour… le Times publie une nouvelle énigme à minuit, et j’y suis généralement. Résoudre Wordle est l’une des dernières choses que je fais avant de m’endormir.

J’irais jusqu’à dire que Wordle, plus que n’importe quelle émission télévisée, film, livre ou podcast, a été mon évasion préférée de la culture pop de 2022. Je ne transpire pas à propos des séquences – si je me balance pour les clôtures à la dernière estimation et raté, hein, qui s’en soucie? Aussi, je ne suis pas grand sur le partage de mes résultats. Je ne suis jamais intéressé par le temps qu’il a fallu à quelqu’un d’autre pour obtenir la réponse, et je suppose qu’il ne s’intéresse pas non plus à moi.

Mais je suis intéressé par les trucs et astuces et les meilleurs mots de départ pour résoudre le puzzle. Je pense que c’est normal de changer de stratégie au fur et à mesure — et je sais que plus j’ai joué, plus ma stratégie s’est affinée. Voici ce que j’ai appris d’une année de Wordleing quasi obsessionnel.

1. Les premiers mots sont si importants

Vous pouvez commencer à deviner avec n’importe quel mot, mais mentalement, j’ai besoin d’un bon mot solide pour démarrer fort. J’avais l’habitude d’utiliser ADIEU, le plus basique des mots de base, parce que j’aimais avoir autant de voyelles. Mais après un an de jeu, j’ai décidé que j’aimais mélanger des consonnes populaires. Mon entrée préférée est TRAIN, qui me donne certaines des consonnes les plus utilisées, plus deux voyelles. J’ai tendance à aller à côté de CLOSE, puis de BUMPY. Mais parfois, TRAIN me donne tellement de lettres que je commence tout de suite à deviner avec un mot qui semble correspondre au modèle.

Les lecteurs m’ont envoyé certains de leurs combos préférés, que je garde dans ma poche arrière pour quand je veux changer les choses. Il est intéressant de noter que deux de leurs mots de départ commencent par “TR”, tout comme mon mot de réserve, TRAIN.

Suivez la TENDANCE

De Randy : “TREND est toujours le premier mot. S’il n’y a pas de E, alors GHOUL. S’il y a un E, je passe à JAMBS. Le dernier mot est PICKY.”

Plus tard, Randy a légèrement changé les choses : “J’aime vraiment TREND, FLASH, GUMBO, PICKY. Comme dans ‘Wheel of Fortune’, RSTINE est dans TREND et FLASH. Quatre mots, toutes des lettres sauf QWZXVJ.”

Restez sur le SENTIER

Jeff était sur une séquence de 206 matchs consécutifs lorsqu’il a envoyé ses trois meilleurs partants, qui étaient à l’origine TRAIL, CONES et DUMPY.

Il a ensuite changé CONES en SCONE, notant que dans Wordle, “S” n’apparaît presque jamais à la fin d’un mot, puisque les éditeurs du NYT ont déclaré publiquement qu’ils n’utiliseraient pas de pluriels réguliers (ce qui signifie que le mot ne sera jamais un simple pluriel, comme FOXES ou SPOTS, des mots qui ajoutent simplement un S ou un ES à un mot singulier. Mais il peut s’agir d’un pluriel plus complexe, comme GEESE).

Rouiller

Rusty a déclaré avoir eu de la chance avec son prénom comme premier mot de départ.

“Les trois premiers devraient être RUSTY, PLACE, BOING ou BOINK”, a-t-il déclaré. “Ce dernier mot dépend s’il y a un C ou un L qui a déjà été apparié.”

BÊTE RÔTI

Et ma meilleure amie, Lisa, une joueuse de Wordle dévouée, se débrouille très bien ces jours-ci avec RÔTI comme mot de départ. Parfois, pour varier, elle commence par BEAST.

2. N’oubliez pas que les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois

J’ai été coupable de penser que les mots Wordle ne répètent pas les lettres. C’est tout simplement faux – ils le font. Ce n’est pas parce que le puzzle me dit qu’il y a, par exemple, un E dans le dernier espace qu’il ne peut pas y avoir un autre E quelque part. J’avais l’habitude de rester bloqué sur l’idée de ne pas réessayer les lettres une fois qu’elles avaient été identifiées comme étant dans le mot. J’essaie de ne pas penser de cette façon maintenant.

3. Certains mots commencent par des voyelles

C’est probablement un gros DUH pour la plupart d’entre vous, mais j’ai tendance à rester bloqué sur l’idée qu’un mot doit commencer par une consonne. C’est une grosse erreur de ma part – et ERROR serait en fait une bonne voyelle de départ, surtout si j’avais déjà un R mais que je ne savais pas où il se trouvait. Je tombe aussi parfois dans le piège de deviner “consonne, voyelle”, alors qu’en réalité, de nombreux mots commencent par deux consonnes – BR, WH, ce genre de combo.

4. N’oubliez pas Y

Rappelez-vous cette vieille règle de voyelle “parfois Y”. Y peut être une voyelle, donc si vous êtes frustré parce que AEIO et U ne se présentent pas, pensez Y. Le mot pourrait être NYMPH ou CRYPT ou l’une des nombreuses autres options. Ou peut-être que Y n’est pas la seule voyelle mais que son emplacement vous déroute. J’aime BUMPY pour obtenir Y dans la rotation de devinette, pour vérifier si le mot se termine par lui.

5. Testez vos suppositions

La chose la plus utile pour moi, après avoir eu un bon mot de départ ou deux, est d’utiliser la grille elle-même. J’aime taper des possibilités dans la grille Wordle en utilisant un “X” où je ne connais pas la lettre. Peut-être que je sais que le mot se termine par “ER” et qu’il y a quelque part un D. Je pourrais donc taper DXXER et ensuite essayer de le comprendre à partir de là. (PLONGEUR ?) Si je ne vois rien, je retape avec le D à un autre endroit. Et j’essaie de me souvenir qu’il pourrait y avoir plus d’un D, ​​E ou R.

Je choisis un X parce que j’aime le taper directement dans la grille Wordle, et X me semble le plus comme un blanc. Étant donné que ces tentatives ne sont pas vraiment des mots, il n’y a aucun risque que j’appuie accidentellement sur Entrée et que je gaspille une supposition par erreur.

6. Donnez-vous du temps

Ma dernière leçon d’un an à faire Wordle ? Donnez-vous du temps. Ce jeu n’a pas de chronomètre. Si je me lève à minuit et que j’ai trois suppositions et que je suis perplexe, j’éteins ma lumière et je dors dessus. Parfois, y jeter un coup d’œil neuf le matin est tout ce dont j’ai besoin pour voir la réponse.

Et si vous ne considérez pas que l’aide en ligne triche, vous pouvez essayer un site comme Solveur de mots croisés, où vous lui dites que vous cherchez un mot de cinq lettres, puis tapez les lettres que vous avez. Cela n’aide vraiment que si vous savez dans quelle position se trouvent au moins deux lettres, mais si vous avez de bons débutants, vous le ferez souvent.

Voici une autre année de mots de départ et de nouvelles stratégies. Je suis sûr que je changerai tout en 2023.